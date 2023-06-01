Türkiye Ekonomisinin Büyümesinde Aslan Payı Kruvaziyer Turizminde

TÜİK, 2023’ün ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye, ilk çeyrekte %4 büyüdü. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “2. ve 3. çeyrek büyümelerimizde aslan payı turizme, turizmde de kruvaziyer ve deniz turizmine ait olacaktır. Uyuyan devi uyandırmalıyız. Deniz turizmindeki avantajları doğru kullanmalıyız. 3 tarafı denizlerle çevrili, kadim Anadolu topraklarının cömertliğini verimli kullanmalıyız. Denizcilik bakanlığı derhal kurulmalıdır. Denize karadan bakmamalıyız. Denizin daha çok içinde, hatta en derininde yer almalıyız” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Türkiye ekonomisi büyüme rakamını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 oranında büyüdü. Türkiye ekonomisi, 2022'nin son çeyreğine göre ise yüzde 0,3 büyüdü.

SEKTÖRLER BAZINDA BÜYÜMEDE HİZMET SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler yüzde 12,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12,0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 11,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,8, inşaat yüzde 5,1, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,4 arttı. Tarım sektörü yüzde 3,8, sanayi ise yüzde 0,7 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise 2023 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8 arttı.

ÇAVUŞOĞLU: İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜMLERİNDE BAŞROLDE TURİZM OLACAK

Türkiye’de yabancı sahipli bir cruise gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu Türkiye’nin ilk çeyrek büyümesini değerlendirerek şu bilgileri verdi:

“Ülkemizin genel bir turizm potansiyeli var. Medeniyetlere beşiklik yapmış, kadim topraklar üzerinde bulunuyoruz. Dünya kültürlerine başkentlik yapmış kadim Anadolu, yeraltı ve yerüstü kaynakları ile bizlere tüm cömertliğini sunuyor. Burada bizim ne yaptığımız ya da ne yapamadığımız çok önemli…

UYUYAN DEVİ UYANDIRMALI, TURİZM POTANSİYELİMİZİ DOĞRU DEĞERLENDİRMELİYİZ

Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili. Ve fakat günün sonunda ‘denize karadan bakan’ bir ülke olarak anılıyoruz. Daha çok denizin içinde olmalıyız, hatta denizin en dibinde yer alabilmeliyiz. Daha çok denizlerimizin kıymetini bilmeli, denizlerimize yatırım yapmalıyız. Uyuyan devi uyandırmalıyız. Turizm potansiyelimizi doğru değerlendirmeliyiz. Akdeniz Çanağı’nın en önemli ülkesiyiz. Karadeniz gibi çok zengin ve özel bir denizimiz var ayrıca. İstanbul’dan Bodrum’a, Kuşadası’ndan Samsun’a, Bartın’dan Sinop’a kadar çok özel sahil şehirlerimiz, limanlarımız var. Özel sektör-KAMU iş ve güçbirliği içerisinde hareket edersek mevcut turizm potansiyelimizi katlayabiliriz.

EKONOMİMİZİN ANAHTARI DENİZDE, DENİZCİLİK BAKANLIĞI KURULMALI!

Uzun yıllardır kruvaziyer turizmi ile iç içe olan, deniz turizminin her kademesinde bulunmuş, bu işin okulundan mezun olmuş, işin tezgahında pişmiş biri olarak Türkiye ekonomisinin anahtarının deniz turizminde olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim. 3 tarafımız dünyanın en güzel denizleri ile çevrili ama bir denizcilik bakanlığımız dahi yok. Denizcilik bakanlığının acilen kurulması gerektiğini düşünüyorum. Kurulacak denizcilik bakanlığı ile deniz turizminin ivmeleneceğini ve ülkemiz ekonomisine çok büyük katma değerler sağlayacağını öngörüyorum.

YEREL YÖNETİMLEERİ KRUVAZİYER TURİZMİ KONUSUNDA CESARETLENDİRDİK

2021 yılında 78 kruvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcu Türkiye’ye geldi. 2022’de ise kruvaziyer gemi sayısı 12 katına çıkarak 991’e yükseldi. Yolcu sayısı aynı dönemde 22 katına çıkarak 1 milyon 6 bini aştı. 2023 senesinde kruvaziyer turizminin pik yapacağını düşünüyoruz. Türkiye’de yerel yönetimleri kruvaziyer turizmi konusunda cesaretlendirdik. Camelot Maritime’ın kruvaziyer gemisi olan Astoria Grande’de dünya standartlarının çok üstünde hizmetler sunuyoruz. Ülkemiz turizm işletmecilerinin yerel yönetimler başta olmak üzere KAMU ile ortak hareket etmesi ve ülkemizi kruvaziyer turizminde 1 numaraya taşıması gerekiyor.”

Vira Haber