Teknede rekor miktarda uyuşturucu yakalandı

Batı Avustralya'daki operasyonda 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi. Bu ülkenin tarihinde rekor. Avustralya Federal Polisinden yapılan açıklamaya göre Batı Avustralya’nın Geraldton limanında uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekneye operasyon düzenlendi. Polisin takibindeki Valkoista adlı teknenin limana yanaşarak uyuşturucuların minibüse yüklenmesinin ardından operasyonu başlatan ve plastik torbalardaki 1,2 ton metamfetamine el koyan ekipler, minibüs ve teknede 6, Perth kentinde ise 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yetkililer, 1,2 ton uyuşturucunun Avustralya tarihinde yakalanan en büyük miktar olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Peter Dutton, basına yaptığı açıklamada "Polisin uyuşturucuları yakalamadaki başarısından dolayı Avustralya’da hayatları kurtulacak çocuklar var" dedi.

Çin'den geldiği tahmin edilen metamfetamini Avustralya piyasasına sürmekle suçlanan zanlılar suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek.

Sosyal medyada Çin'e böylesine tehlike bir uyuşturucunun başka ülkeye kaçırılmasına engel olmadığı gerekçesiyle tepki gösterildi.

Vira Haber