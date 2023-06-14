Tersan Tersanesi Acta Marine Gemilerinin Sayısını 4’de Çıkardı

İnşası halen devam eden ilk 2 gemi ile birlikte Tersan’ın Acta Marine için inşa edeceği gemilerin sayısı toplam 4’e ulaşmış oldu.

Yeni 2 Servis Destek Gemisi, Acta’nın RWE ile imzalamış olduğu sözleşmeye bağlı olarak, RWE’nin Birleşik Krallık’da kurulumu devam eden 857 MW gücündeki Triton Knoll ve 1.4 GW gücündeki Sofia Açık Deniz Rüzgar santrallerinde günlük operasyon ve bakım işlerinde görevlendirilecek.

Gemiler, ilk 2 gemi gibi 89 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğinde inşa edilecekken, daha fazla tek kamara yerleşimi nedeniyle 89 kişiye kadar hizmet verecek. Tersan tersanesinde üretilecek gemiler servis mühendisleri ve teknisyenlerin güvenli bir şekilde gemiden rüzgar enerji kulelerine transferini sağlayan gelişmiş “Walk to Work” geçiş sistemi ile donatılacak. SMST'den tedarik edilen geçiş sistemi yükseklik ayarlı kulelere entegre hareket dengeleme sistemi ve personel/kargo asansörü ile donatılacak. Güvertedeki 6 ton kaldırma kapasiteli 3D hareket kabiliyetli vinç yine SMST tarafından temin edilecek. Gemilerin, güverte tasarımları 500 m2 kapalı ve 500 m2 açık kargo alanları bulunacak şekilde verimi artırma odaklı tasarlanırken, dalga seviyesinin 3,00 metreye ulaştığı zorlu hava koşullarında dahi kısa, verimli ve güvenli bir şekilde personel ve kargo transferi sağlaması hedefliyor.

Ulstein Design & Solutions AS tarafından Acta Marine işbirliğiyle tasarlanan gemilerin, TWIN-X gemi baş-kıç tasarımı, entegre geçiş sistemi, 3D vinç ve otel konforunda konaklama alanları ile piyasa beklenti ve ihtiyaçlarının üstüne çıkması hedefleniyor.

Tersan Tersanesi İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Şakir Erdoğan; “Yenilenebilir enerji pazarının kilit oyuncuları olacak bu önemli gemilerden 2 adet daha inşa edecek olmaktan gurur duyuyoruz. Profesyonel yaklaşımları ile bu projelere değer katan Ulstein ve Acta Marine ile gerçekten güzel bir başlangıç yaptık. Sürdürülebilir bir geleceğe hizmet edecek yenilikçi gemiler inşa etmekteki ortak hedefimize birlikte ulaşacağımızdan eminiz. Acta Marine'in sürdürülebilirlik hedefleri, daha az enerji tüketimi ile daha verimli üretim ve yenilenebilir kaynakları artırma stratejisi tersanemizin yenilenebilir çözümlere yaklaşımıyla da mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Tersan Tersanesi olarak üretim ve tüketim stratejilerimizin yenilenebilir enerji kullanımı açısından eşdeğer olmasına çok önem veriyoruz. Tüm gemilerin inşa sürecinde hem I-REC sertifikalı rüzgar santrallerinden hem de tersane atölyelerinin çatılarına monte edilen 10.000 adetten fazla kendi güneş enerji panellerimizden sağlanan %100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Diğer bir deyiş ile Tersan Tersanesi'nde inşa edilen yeşil gemiler yine % 100 temiz enerji kullanılarak inşa ediliyor” dedi.

Acta Marine için inşa edilen gemiler, personel ve kargo transferi sırasında yüksek hareket kabiliyeti ve çalışabilirlik sağlayacak. Optimize edilmiş yüksek lojistik kapasiteleri ve mürettebat için planlanan yüksek konfor, gemilere büyük değer katarken alternatif yakıtlı metanollü tahrik sistemi, CO2 salınımlarında önemli azalma sağlayacak. İlk iki geminin 2024'ün 3. çeyreği civarında teslim edilmesi planlanırken, son iki geminin 2024'ün 4. çeyreği ve 2025'in 1. Çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Vira Haber