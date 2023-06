Kapt. Mustafa Can'dan Kaçak Yolcu Açıklaması

Transbosphor Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Mustafa Can, DFDS'ye ait Galata Seaways adlı Ro-Ro'ya 15 şahsın kaçak binmesiyle başlayan krizde mürettebatın son derece yerinde davrandığını söyledi.



Denizciler asker değildir



Kapt. Mustafa Can, Cine 1 TV'de yayınlanan ve Çelik Çelikyaman'ın sunduğu Kaptanla Haftanın Özeti programında denizcilik gündemini de değerlendirdi. Bazı yayın organlarında yayınlanan, "kaçaklar gemiyi ele geçirdi. 20 görevli 15 kaçağı etkisiz hale getiremedi mi?" eleştirilerinin bilgisizlikten kaynaklandığına inandığını belirten Can, "denizciler mühendistir, gemicidir ama savaşçı veya asker değildir. Bu gibi tehlikelerde kendilerini güvene almaları öğretilir. Onlar da geminin makine dairesi veya kaptan köşkünde kendilerini kilitleyerek en emniyetli liman doğru ilerlerler" dedi.



Kaçakları indirmek bile sorun



Kaçak yolcuların gemilerin en büyük sorunlarından olduğunu belirten Can, "Bu şahısları indirmek bile problemdir. Bir gemi acil kalktıysa veya kaçak yolcu araması düzgün yapılmadıysa, hele kaçaklar konteynere biniyorsa tespiti olanaksıza yakındır. Dünya çapında bir firmanın kaptanı ve mürettebatını kaçak yolcu taşıdı diye suçlamak da tek kelimeyle absürttür. Galata Seaways'in mürettebatı son derece akıllı davranmıştır. Gemicinin kendisini kilitlemesi kuraldır. Armatör veya sigorta firması asla 'kaçaklarla savaşılmasını' istemez" diye konuştu.



Durmuş Ünüvar'ın cesur yaklaşımı



Yabancı gemilerin Türk Boğazlarını kullanırken ton başına ödedikleri Altın Frank değerinin 1 Temmuz 2023 Kabotaj Bayramı'ndan geçerli olmak üzere yüzde 8.3 artışla 4,42 dolara yükseltilmesinin "Türk Boğazları Sözleşmesi" kapsamında son derece doğru bir hamle olduğunu belirten Can şunları söyledi : Bu zammı uzun yıllar önce en son 12 Eylül 1980'de Kenan Evren yönetimi yapmıştı. Hiçbir Rus gemisi para ödememişti. Türk devleti 'aynı şeyle karşılaşır mıyız?' diye düşünürken Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar'ın cesur yaklaşımı ve devlet ile dış işlerini ikna etmesi sonucu bu zamlar gerçekleşti. Bundan önce de 5 katına çıkarılmıştı. Toplamda 650 milyon dolarlık bir gelirden bahsediyoruz. Türkiye'nin Rusya - Ukrayna savaşındaki 'aktif tarafsızlık' politikasının da bundan büyük etkisi var. Çok başarılı bir hamledir. Gemi geçer Türk bakar eskide kaldı" dedi.



Acenteler ihracat yapar



Eskiden, "gemi geçer Türkler bakar" dendiğini belirten Can, "artık eskisi gibi değiliz. Biz acenteler olarak da Türk Boğazlarını kullanan gemilere kumanya, yakıt temininden personel değişimine kadar onlarca hizmet veriyoruz. Gemi acenteleri milyar dolarları hizmet ihracatı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne getiriyorlar" dedi.

