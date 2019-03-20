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Tersanedeki Costa gemisinde yangın

Tersanedeki Costa gemisinde yangın

Finladiya merkezli Meyer Turku tersanesinde yapımı devam eden Costa Smeralda adlı kruvaziyer gemisinin güvertelerinden birinde yangın çıktı.  

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Yolcu gemileri, yolcu feribotları ve özel gemiler yapımında uzmanlaşmış olan Finladiya merkezli Meyer Turku tersanesinde yapımı devam eden Costa Smeralda adlı kruvaziyer gemisinin güvertelerinden birinde yangın çıktı.  

Pazartesi günü meydana gelen yangına ilk etapta tersanenin itfaiye ekibi, müdahale etti ve ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın sırasında 10 kişi dumandan etkilenirken gemideki hasarın büyük çaplı olmadığı ve geminin inşaat programında değişikliğe yol açmayacağı açıklandı.

Yangın çıkan Costa Smeralda adlı kruvaziyer 180,000GT’luk ve  LNG ile çalışıyor. Costa Smeralda Ekim 2019’da Costa Cruises’e teslim edilecek. Dünyanın en büyüklerinden olan  Costa Smeralda 5.224 yolcu kapasitesi ile kasımda turlarına başlayacak.

Vira Haber

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