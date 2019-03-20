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İzmir Limanına 10 çeker set alındı

İzmir Limanına 10 çeker set alındı

İzmir Limanı'na alınan 10 çeker  setle operasyon ve gemi bekleme süreleri kısalacak, rıhtım ve araç verimliliği  artacak, işletme ve bakım-onarım maliyetleri aşağı çekilecek.

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet  Demiryollarının (TCDD) işlettiği İzmir Limanı'na 2018 yılı Yatırım Programı  kapsamında 10 adet MAN marka çeker set temin edildi.

Sözleşme bedeli 5 milyon 575 bin 650 lira olan çeker setlerle  operasyon ve gemi bekleme sürelerinin kısalması öngörülüyor. Ayrıca, bu setler  rıhtım ve araç verimliliğini artıracak, işletme ve bakım-onarım maliyetlerini  azaltacak, müşteri memnuniyeti sağlayacak.

İzmir Limanı'nın konteyner elleçleme kapasitesi, yılda 1 milyon 164  bin 917 "yirmi ayak" eşdeğeri (TEU), gemi kabul kapasitesi ise 2 bin 767 gemi  seviyesinde bulunuyor. Limanda geçen yıl 647 bin 715 TEU konteyner, 775 bin 529 ton genel  kargo, 2 milyon 407 bin 474 ton dökme katı, 285 bin 396 ton dökme sıvı yük  elleçlenerek, 383 milyon 234 bin 438 lira gelir elde edildi.

Limanın kapasitesi genişletiliyor

İzmir Limanı'nda son dönemde kapasite artırma çalışmaları da  yürütüldü. Bu kapsamda, toplam 350 bin metreküp tarama yapılarak derinlik eksi 12  metreyi buldu. Bu adımla gemi başına ortalama 200-300 konteynerlik artış  sağlanması bekleniyor. Söz konusu çalışmayla liman gelirinde artış sağlanması ve  ülke ekonomisine katkı verilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, Ekskavatör ve Rıhtım İnşası Projesi kapsamında ekskavatör  alımı ve 127 metrelik rıhtım inşası projeleri de bu yılın yatırım programında yer  alıyor.

Bu projelerle limanın çekim gücünün artırılması planlanıyor.

Vira Haber

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