Rusya, yeni fırkateynler geliştiriyor

Rus basınına konuşan savunma endüstrisinden bir kaynak "PKB 22350M projesi kapsamında fırkateynlerin eskiz çalışmalarını tamamladı ve şimdi gemilerin tasarım belgelerini hazırlıyor" dedi.

Kaynak, 7 bin ton taşırma suyu kapasiteli gemilerin 48 Kalibr füzesinin yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis hitabında sözünü ettiği Tsirkon hipersonik füzelerini de taşıyabileceğini kaydetti.

Kaynağa göre, fırkateynlerde uçaksavar, gemisavar, denizaltısavar, füzesavar olmak üzere her türlü silah için kapsamlı bir otomatik atış kontrol sisteminin bulunacağını, bunun da savaş kabiliyetini arttıracağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Meclis konuşmasında Tsirkon isimli hipersonik bir füze geliştirmekte olduklarını, füzenin saatte 11 bin kilometre hızla bin kilometre ötedeki hedefleri vurabileceğini söylemişti. Uzmanlara göre, bu füzeler, 5 dakikada kıyıdan en az 500 kilometre derinlikten bin kilometre ötedeki hedefleri vurabilme, ABD'nin karar alma merkezlerini imha edebilme becerisine sahip olacak.

Vira Haber