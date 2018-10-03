'Tersanemizi rekabetçi hale getirmeye çalışıyoruz'

Yatırımda hız kesmeyen Sedef Gemi İnşaatı’nın, bu yıl da gündeminde başarısını artıracak birçok yatırım başlığı var. Sedef Gemi İnşaatı İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktörü Fahri Arısoy ‘’Gemi inşa sanayi sürekli yeniliklere ve değişimlere açık bir sektördür. Gemilerin sevk sistemlerinde, son yıllarda çevreci ve daha yeşil teknolojilere doğru bir yönelme olmuştur. LNG ve batarya sistemleri gelişme kaydetmekte ve daha fazla gemide yer almaya başlamıştır. Ar-Ge Merkezimiz ile hem güncel teknolojileri yakından takip etmeye hem de tersanemizi daha rekabetçi hale getirmeye çalışıyoruz. Çalışanlarımızı işin içine dahil ederek onların yenilikçi fikirler üretmelerini teşvik ediyoruz. Böylece gerek çalışanlarımızın arasındaki bağları güçlendiriyor gerekse onları fikirlerini beyan etme konusunda cesaretlendiriyoruz. Ar-Ge’ye olan inanç ve bağlılığımızda, bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz, ülkemizin yeniliğe açık ve önde gelen kuruluşları STFA Grubu’nun ve ardından TURKON Holding’in katkısı ve desteği büyüktür’’ dedi.

AMAÇ TÜRKİYE'DE ÜRETMEK

Sedef Tersanesinin, Ar-Ge Merkezi ile daha yenilikçi, rekabet edebilen, modern yöntemlerle üretim yapan ve güncel teknolojilere sahip ürünler üretme konusunda çalışmalar yaptığını belirten Arısoy sözlerine şöyle devam etti: .

‘’İzlediğimiz yol doğrultusunda teknolojiyi ve ürünü satın almak yerine, mümkün mertebede Türkiye’de uygulamaya, bünyemizde üretmeye çalışıyoruz. Böylelikle yurt içi katma değeri arttırmaya çalışıyoruz. 2016 yılında teslim ettiğimiz iki adet Kanada feribotunda Türk elektrik entegrasyon firması ile çalışarak başarılı sonuçlar elde ettik ve iki projede yaklaşık 4 milyon Euro’nun ülkemizde kalmasını sağladık. Bu, yerli çözüm ortaklarımız ile iş birliği içerisinde çalışmamız sayesinde gerçekleşmiştir.’’

Mal ve hizmet üreten tüm firmalarının ürünlerini geliştirmek, rekabetçi olabilmek, performanslarını geliştirmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine şirket bünyelerinde yer vermeleri gerektiğini açıklayan Fahri Arısoy ‘’Türkiye ihracatını arttırarak ithal ettiği ürünleri üretebilir ve dünyaya satabilir duruma gelmelidir. Bu sayede ülkemizin dış ticaret açığı azalır veya ortadan kalkar ve ülkemizin gelişmişlik düzeyi, buna bağlı olarak da insanımızın yaşam kalitesi artar’’ diye konuştu.

Kaynak: Haberortak

Vira Haber