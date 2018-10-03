Samsung bu yıl 40 gemi siparişi aldı

Güney Koreli gemi inşaatı şirketi Samsung Heavy, Asya'dan 180 milyon dolarlık LNG gemisi siparişi aldı.

Güney Koreli gemi inşaatı şirketi Samsung Heavy Indusrties Co, 200 milyar won (180 milyon dolar) değerinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisi inşaatı için sipariş aldıklarını açıkladı.

Açıklamada, ismini açıklamadığı Asya merkezli müşteriye geminin Mart 2021’de teslim edileceği belirtildi. Şirketin bu yıl 4,7 milyar değerinde 40 gemi inşaatı siparişi aldığı duyuruldu.

Vira Haber