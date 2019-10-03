Titanik’i inşa eden tersane batmaktan kurtuldu!

Midstream Doğal Gaz Şirketi InfraStrata iflaslarını duyuran Harland and Wolff tesislerini satın aldığını açıkladı.

Titanik gemisiyle adını duyuran Harland and Wolff, InfraStrata’nın 6 milyon poundluk anlaşması sayesinde yok olmaktan kurtuldu. Anlaşma sayesinde Harland and Wolff’a bağlı aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 79 çalışan da işsiz kalmaktan kurtulmuş oldu.

Tarihi 1861’e dayanan Harland and Wolff’u satın alan InfraStrata’nın limanlardaki çalışmalarının 2020’nin ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.

InfraStrata CEO'su John Wood bir açıklamasında “Harland and Wolff bir dönüm noktası niteliğindedir ve Avrupa'nın en iyi çok amaçlı imalat tesislerinden biri olarak ünlenmesi, Belfast'taki yüksek vasıflı ekibinin vasiyetidir” dedi.

Harland and Wolff’un başlattığı The Islandmagee gaz depolama projesi de InfraStrata’nın himayesinde devam edecek.

Tamamlandığında, tesis, Birleşik Krallık'ın doğal gaz depolama kapasitesinin dörtte biri olan toplam 500 milyon metreküp gazı depolayabilecek.

Vira Haber