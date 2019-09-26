Riachuelo Denizaltısı testlere başladı

İnşasına 14 Aralık 2018'de başlanan Riachuelo saldırı denizaltısı Atlantik Okyanusu’nda deneme seferlerine başlıyor. Yeni Brezilya denizaltısının okyanusa açılmadan önce , ilk olarak itiş, navigasyon ve iletişim sistemleri test edildi.

Denizaltının bu testleri başarıyla tamamlamasının ardından okyanus sularında silah sistemleri, bir F21 ağır torpilinin ve MBDA'nın SM39 Exocet Block 2 Mod 2 gemi füzesinin bir araya getirilmesiyle testlerden geçecek.

Testlerin 2020'nin ilk yarısına kadar sürmesi planlanırken, denizaltının 2020 Ekim'inde Brezilya Deniz Kuvvetlerinin envanterine girmesi planlanıyor.

Brezilya Scorpène’'in özellikleri

Yüzeyde yer değiştirme: 1.600 - 2.000 t

Uzunluk, genel: 72 m

Batık hız: 20 kts

Dalış derinliği: 300 m

Mürettebat: 35

Silahların toplam taşıma kapasitesi: 18

Silah tüpleri: 6

Denizde operasyonel bulunabilirlik: Yılda 240 gün

Vira Haber