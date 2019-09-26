Riachuelo Denizaltısı testlere başladı
Brezilya Donanması ilk Scorpène sınıfı saldırı denizaltı Riachuelo (S40) deniz denemelerine başlıyor.
İnşasına 14 Aralık 2018'de başlanan Riachuelo saldırı denizaltısı Atlantik Okyanusu’nda deneme seferlerine başlıyor. Yeni Brezilya denizaltısının okyanusa açılmadan önce , ilk olarak itiş, navigasyon ve iletişim sistemleri test edildi.
Denizaltının bu testleri başarıyla tamamlamasının ardından okyanus sularında silah sistemleri, bir F21 ağır torpilinin ve MBDA'nın SM39 Exocet Block 2 Mod 2 gemi füzesinin bir araya getirilmesiyle testlerden geçecek.
Testlerin 2020'nin ilk yarısına kadar sürmesi planlanırken, denizaltının 2020 Ekim'inde Brezilya Deniz Kuvvetlerinin envanterine girmesi planlanıyor.
Brezilya Scorpène’'in özellikleri
Yüzeyde yer değiştirme: 1.600 - 2.000 t
Uzunluk, genel: 72 m
Batık hız: 20 kts
Dalış derinliği: 300 m
Mürettebat: 35
Silahların toplam taşıma kapasitesi: 18
Silah tüpleri: 6
Denizde operasyonel bulunabilirlik: Yılda 240 gün
Vira Haber
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