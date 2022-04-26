TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Denizcilik Psikolojisi Semineri Düzenliyor
TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) ve Denizcilik Psikoloji Derneği işbirliğiyle 10 Mayıs 2022 tarihinde 13.30 – 17.00 saatleri arasında TMMOB GEMİMO Genel Merkezinde “Denizcilik Psikolojisi Semineri” gerçekleştirilecek.
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Seminer, denizcilik alanına özel fiziksel ve psikolojik stres faktörleriyle etkili bir biçimde başa çıkabilmek, denizcilik alanında çalışacak insan kaynağının psikolojik olarak bilimsel yönden gözden geçirilmesi, denizde insan psikolojisi kaynaklı kaza ve ölüm risklerini düşürmek ve en önemlisi gemi insanlarının psikolojik iyi oluşlarını desteklemek konularını kapsayacak.
Vira Haber
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