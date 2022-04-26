TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Denizcilik Psikolojisi Semineri Düzenliyor

Seminer, denizcilik alanına özel fiziksel ve psikolojik stres faktörleriyle etkili bir biçimde başa çıkabilmek, denizcilik alanında çalışacak insan kaynağının psikolojik olarak bilimsel yönden gözden geçirilmesi, denizde insan psikolojisi kaynaklı kaza ve ölüm risklerini düşürmek ve en önemlisi gemi insanlarının psikolojik iyi oluşlarını desteklemek konularını kapsayacak.

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