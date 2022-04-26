Galataport İstanbul, Seatrade Cruise Global’de

Boğaz'ın en değerli tarihi bölgelerinden birini yeniden tanımlayan Galataport İstanbul, uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. Galataport İstanbul, dünyanın en önemli kruvaziyer turizmi temsilcilerinin katıldığı Seatrade Cruise Global’e pandemi nedeniyle üç yıllık bir aranın ardından ilk kez fiziksel olarak katılım gösteriyor. 113 ülkeden 643 katılımcının yer aldığı fuar, 25-28 Nisan tarihleri arasında Miami Beach Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor. Dört gün boyunca kruvaziyer turizmi sektörüne dair çeşitli oturumların da yapılacağı fuarda, sektörün önde gelen isimleri Galataport İstanbul’u, Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı ve MedCruise Birliği Başkanı Figen Ayan’dan dinleme fırsatı bulacak. Figen Ayan 25 Nisan’da fuar kapsamında düzenlenen “21. Yüzyılda Kruvaziyer Limanları” oturumuna katılarak Galataport İstanbul’un sektöre getirdiği yenilikleri anlattı. Ayan, 26 Nisan’da ise “Akdeniz’deki Trendler” oturumunda MedCruise Başkanı sıfatıyla kruvaziyer sektörünün beklentilerini ve Galataport İstanbul limanının özelliklerini aktaracak.

2022 yılı sonuna kadar 750 bin yolcu gelmesi bekleniyor

2021 yılının Ekim ayından itibaren kruvaziyer gemilerini ağırlamaya başlayan Galataport İstanbul’a yıl sonuna kadar yaklaşık 200 gemi ve mürettebat dahil 750 bin yolcu gelmesi planlanıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren Galataport İstanbul’a yıllık mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun gelmesi bekleniyor. Galataport İstanbul mürettebat dahil 8 bini aşkın yolcu taşıyan Oasis Klas gibi dünyanın en büyük gemilerini de ağırlayabilecek bir altyapıya sahip. Ana liman olarak konumlanan Galataport İstanbul’un Akdeniz çanağından Karadeniz'e kadar geniş bir coğrafyada da kruvaziyer turizmine büyük bir hareketlilik getireceği öngörülüyor.

Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’ye gelen bir turist ortalama 62 dolar harcıyor. Galataport İstanbul’a gelecek kruvaziyer yolcusu turistin ortalama harcamasının 400-600 Euro arasında olacağı tahmin ediliyor. CLIA’nın (Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği) 2018 yılı raporuna göre ise indi-bindi yapan bir yolcu ana liman şehrinde 376 dolar, günübirlik seyahat eden bir yolcu 101 dolar harcıyor. Bu araştırmalar kruvaziyer yolcularının, gemiyle uğradıkları her ülkede diğer turistlerin ortalama harcamalarının çok üstünde bir döviz girdisi sağladığını ortaya koyuyor.

“Galataport İstanbul olarak Seatrade Cruise Global’de büyük ilgi görüyoruz”

Galataport İstanbul’un en etkileyici özelliklerinden birini, dünyada bir ilk olan yer altı kruvaziyer terminali oluşturuyor. Galataport İstanbul’un kruvaziyer terminali özel bir kapak sistemi ile yerin altında 29 bin m2’lik bir alana yayılıyor. Aynı anda 3 gemi yanaşabilecek ve günlük 15 bin yolcuyu ağırlayabilecek kapasiteye sahip Galataport İstanbul’da, limanda gemi olmadığı zamanlarda gümrüklü alanı ve güvenlik (ISPS) alanını ayıran 176 kapaktan oluşan özel kapak sistemi sayesinde, geçici gümrüklü bir saha yaratılıyor. Bu inovasyon sayesinde Karaköy’ün eşsiz sahil şeridi, geminin yanaştığı ve kapaklarla ayrılan kısım hariç misafirlere açık olmaya devam ediyor. Kruvaziyer yolcularının her türlü terminal, bagaj ve pasaport kontrol işlemleri ise yer altı terminalinde gerçekleşiyor.

Akdeniz çanağındaki 145 limanı bünyesinde barındıran MedCruise Birliği’nin ilk Türk Başkanı olan ve Kasım 2021’den bu yana bu görevi yürüten Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, Seatrade Cruise Global’a katılımla ilgili şunları söyledi: “Seatrade Cruise Global, dünya kruvaziyer sektörünün en önemli ve prestijli fuarlarının başında geliyor. Galataport İstanbul olarak üç yıl önce fuara katıldığımızda, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara dünyada bir ilk olan yer altı kruvaziyer terminalimizi ve operasyon sistemimizi anlatma imkanımız oldu. O dönem sözlü olarak aktarabildiğimiz Galataport istanbul’da Ekim 2021’den bu yana tam kapasite operasyonlarımızla kruvaziyer gemilerini, yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlıyoruz. Seatrade Cruise Global gibi dünya kruvaziyer sektörünün önemli temsilcilerinin bir araya geldiği bir platformda Galataport İstanbul olarak büyük ilgi görüyoruz. Aldığımız çok sayıda toplantı talebinin yanı sıra katıldığımız oturumlar ile de sektöre getirdiğimiz yenilikleri burada paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Galataport İstanbul, kruvaziyer limanı ile beraber bir sürdürülebilirlik projesi

Galataport İstanbul, kruvaziyer limanını da içeren karma proje olmasının yanı sıra başlı başına bir sürdürülebilirlik projesi olarak hayata geçti. LEED Platinum sertifikasına sahip Avrupa’nın en büyük ikinci projesi konumuna gelen Galataport İstanbul’u MedCruise Birliği geçtiğimiz yıl “Çevresel Sorumluluk Ödülü”nü layık gördü. Galataport İstanbul 2020 yılında ise MedCruise Ödülleri’nde henüz açılmadan “Pandemi Sürecinde Sektöre En Yüksek Bağlılık Gösteren Doğu Akdeniz Kruvaziyer Limanı” ödülünü aldı.

