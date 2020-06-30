TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı’nın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı

“Ulusumuz, tarihin her döneminde denizcilik alanında birçok başarıya imza atmış, Türk denizciler ve Türk denizciliği Dünya denizlerinde kendini ispatlamıştır. Fakat Osmanlı Devletince yabancı ülke bayraklı gemilerine tanınan ayrıcalıklar olan kapitülasyonlar ile maalesef denizciliğimizin ilerleyişi durmuş ve deniz ticaretinde de geri kalmaya başlamıştır. Kapitülasyonların ülkemiz denizlerine ve denizciliğine vermiş olduğu zarar, Lozan Barış Antlaşması’nın 28. Maddesi üzerinden kapitülasyonların kaldırılması ile sona ermiştir. Kurtuluş Savaşımızın ardından denizlerimizdeki hâkimiyetimizin tasdiki niteliğinde olan Kabotaj Kanununun 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, yabancı ülkeler tarafından kullanılan imkânların, ülkemiz tarafından da kullanılması sağlanmış ve denizlerin asıl sahibi olan Yüce Türk Milletine hakkı iade edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti deniz ticaretinin miladı olarak kabul edilen bu hakkı 94. yılında da her zaman olduğu gibi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak coşkuyla ve gururla kutlanmaktayız.

Ulu Önder Atatürk’ün denizciliğe verdiği önemi açıkça izah ettiği sözlerini her fırsatta hatırlamalı, genç denizcilerimize aktarmalı ve ufkumuzu işte bu sözlerle genişletmeliyiz.

“Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak ve korunup geliştirilecektir. Çünkü: Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız…”

Münhasır medeniyetler seviyesine çıkış yolu hiç şüphesiz ki denizcilikten geçmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan, iki önemli boğazı sınırları hakimiyeti altında bulunduran ve kıtaları birbirine bağlayan jeopolitik konumumuzun avantajını kullanarak, denizciliğimizi modern seviyeye ulaştırmalı, deniz ticaretimizin ülke ekonomisine katkısını artırmalı ve Dünya denizlerinde daha çok söz sahibi olmak için hep birlikte daha çok çalışmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm deniz şehitlerimizi rahmetle anıyor, denizciliğe emeği geçen tüm denizcilerimizin 94. yılına gururla ve şerefle ulaştığımız kabotaj bayramını kutluyor, Gemi Mühendisleri Odası olarak Türk denizciliğini hak ettiği seviyelere çıkarmak için canla başla ve yılmadan hep birlikte çalışacağımızı bildiriyoruz.”

Salih BOSTANCI

Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası

Vira Haber