Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu’nun Denizcilik Ve Kabotaj Bayramı Mesajı

Türk karasularında uzun mücadelelerden sonra elde etmiş olduğumuz haklarımızı, Kabotaj Kanunu ile sağlanmış olan kazanımlarımızı, her fırsatta ve her şekilde denizcilik sektörünün tüm alanlarında en yaygın şekilde kullanılması gerektiğini ifade eden Melikoğlu “Şüphesiz hem yük hem yolcu taşımacılığında denizyollarımızı kullanmada şu andakinden çok daha iyi, çok daha verimli hareket edebiliriz. Denizlerine hakim olamayan ticarette gelişemez. 8000 kilometreyi aşkın sahil şeridimiz ve üç yanı denizlerle çevrili güzel ülkemiz, en ucuz ve en çevre dostu taşımacılık türü olan deniz taşımacılığını geliştirmek için her türlü avantaja sahiptir.

“Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutladığımız bu önemli günde doğru denizcilik stratejileriyle, iyi planlanmış kısa ve uzun vadeli ama ayağı yere basan denizcilik politikalarıyla kabotaj taşımacılığımızı daha da canlandırmanın yollarını hep birlikte aramalıyız.

Bir dalgadan bir damla çıkarmak kolaydır, biz bir damladan bir deniz çıkarmalıyız. Yüreği denizden geçen tüm vatandaşlarımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramını gönülden kutlarım” dedi.

Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı

Cem Melikoğlu

