Total, Abu Dabi'de petrol sahalarının %20’sini alıyor

Küresel ham petrol rezervinin yüzde 6'sına sahip olan Abu Dabi, uluslararası yatırımlarla petrol üretimi artırmayı hedefliyor. Fransız enerji devi Total, Abu Dabi'deki iki petrol sahasının hisselerini 1,45 milyar dolara satın alacak.

Total'in Abu Dabi'deki Umm Shaif ve Nasr petrol sahasının yüzde 20'sini satın alacağı açıklandı. Avu Dabi Petrol şirketinden yapılan açıklamada, Fransız şirketinin bu sahada doğalgaz aramalarına da yardım edeceği kaydedildi. Total ayrıca Aşağı Zakkum petrol sahasının da yüzde 5'ine sahip olacak.

Anlaşma, Abu Dabi'deki Louvre salonun da törenle imzalandı.

Küresel ham petrol rezervinin yüzde 6'sına sahip olan Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde petrol üretiminin en yüksek olduğu bölge. Abu Dabi, yıl sonuna kadar petrol üretimini günlük 3,5 milyon varile yükseltmeyi hedefliyor.

Anlaşma ile Total, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin (ADNOC) Umm Shaif'teki petrol imtiyaz haklarından yüzde 20, Aşağı Zakkum sahasından ise yüzde 5 pay alacak. İmtiyaz 40 yıl süreyle geçerli olacak. Bu da Total'in bu yıl günlük petrol üretiminin 80 bin varil artması anlamına geliyor.

1939'dan beri ADNOC ile işbirliği bulunan Total, yüzde 100 payı kendisine ait olan Abu Al Bu Koosh imtiyazını da üç yıl uzattı.

Vira Haber