Total ve ExxonMobil Girit’te hidrokarbon arayacak

Yunanistan, Girit adasının güneybatısında 2020'de sondaj çalışmalarına başlanması için Amerikan ExxonMobil ve Fransız Total şirketleriyle anlaşma imzaladı. İmza törenine Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve iki şirketin temsilcileri katıldı.

Hellenic Petroleum'un da içinde yer alacağı konsorsiyum, Girit'in güneyinde ve güneybatısındaki iki noktada 8 yıl süre ile doğalgaz ve petrol arama hakkına sahip olacaklar.

ÇALIŞMALARIN EKONOMİK VE JEOPOLİTİK ÖNEMİ VAR

Yunanistan Başbakanı Çipras, lisans verilmesi nedeniyle düzenlenen törende bölgede petrol veya doğalgaz olup olmadığı, var ise ne kadar bir rezervin bulunduğunun 2-4 yıl içinde netleşmesini beklediklerini vurguladı.

Çipras, "Açık Deniz Batı Girit Bloğu Hidrokarbon Arama ve Çıkarma Lisansı Töreni"nde, bölgedeki petrol ve doğal gaz aramalarının Yunanistan ekonomisine olumlu katkıda bulunacağını ifade etti.

Girit'in batısındaki hidrokarbon potansiyelinin 2 ila 4 yılda netleşeceğini kaydeden Çipras, "Bugün bu tarihi ve sembolik değeri olan anlaşmayla Yunanistan, doğal kaynaklarını kullanmak için kararlı bir adım atıyor." diye konuştu.

Törene, Yunanistan Enerji Bakanı Yorgos Stathakis, ABD ve Fransa'nın Atina Büyükelçileri ile şirketlerin yöneticileri katıldı.

Amerikan ExxonMobil, Fransız Total ve Yunan petrol şirketi Hellenic Petroleum'dan (ELPE) oluşan konsorsiyum, Girit adasının batısında hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetleri yürütmek için 8 yıllığına ruhsat aldı.

Uluslararası hukuka ve çevre koruma kurallarına saygılı olacaklarını belirten Çipras, Girit bölgesinden çıkarılacak olası doğal gaz rezervlerinden sağlanacak gelirin yüzde 40'ının ExxonMobil'e, yüzde 40'ının Total'e, yüzde 20'sinin de Yunan Petrollerine (ELPE) aktarılacağını açıkladı.

Vira Haber