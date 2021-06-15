Denizcilik sektörünün gelişimi ve nitelikli gemi insanlarının yetiştirilmesi için çalışmalar yürüten Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) Olağan Genel Kurulu, 16 Haziran'da Piri Reis Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Covid-19 pandemisi nedeniyle birkaç kez ertelenen TÜDEV'in Olağan Genel Kurulu'nun, aşılamanın ilerlemesiyle 1 Haziran'da başlayan kontrollü normalleşmenin ardından 16 Haziran'da yapılması kararlaştırıldı.

Sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenecek genel kurulun girişinde HES Kodu kontrolü ile ateş ölçümü yapılacak.

Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsü Konferans Salonu'nda saat 13.00'te gerçekleşecek genel kurula tedbirler kapsamında sınırlı sayıda kişi kabul edilecek.

Vira Haber