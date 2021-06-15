Yemen Açıklarında Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı
Yemen açıklarında, Afrikalı göçmenleri taşıyan bir teknenin batmasının ardından 150’den fazla cesedin tespit edildiği belirtildi.
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Al Hadath televizyonunun aktardığına göre, Afrikalı kaçak göçmenleri taşıyan tekne Yemen’in El-Ara Burnu yönünde hareket ederken kıyı yakınlarında bir balıkçı gemisine çarparak alabora oldu.
Yemen’in Al-Ayyam gazetesi, toplamda teknede yaklaşık 400 kişinin bulunduğunu bildirdi.
Vira Haber
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Etiketler : yemen, düzensiz göç
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