TÜRDEF’e Üye Dernek Başkanları Bir Araya Geldi

Türkiye Denizcilik Federasyonu tarafından organize edilen geceye neredeyse Federasyona üye bütün dernek başkanları katıldı. Son derece sıcak bir ortamda gerçekleşen geceye Başkan Kaptan Arif Bostan başkanlığında Federasyon Yönetim Kurulu da katılım gösterdi.

Gecede kısa bir konuşma yapan Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Arif Bostan, yemeğe katılım gösteren bütün dernek başkanlarına teşekkür etti. 2022 yılında denizcilerin yıpranma payı ve yeşil pasaport konusunda federasyon olarak birçok ziyaret gerçekleştirdiklerini ve bu iki konuda bir de rapor hazırladıklarını belirten Başkan Arif Bostan, özellikle yıpranma payı konusunda çok umutlu olduğunu belirtti. 2023 yılında denizcilerin yıpranma aşmış olacaklarına inandıklarını söyleyen Bostan, yeşil pasaport konusunda da çalışmalarının ve görüşmelerinin devam edeceğine vurgu yaptı.

2023 senesinin barış, refah ve sağlık getirmesini dilediklerini söyleyen Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Arif Bostan üye derneklerle ortak yaptıkları çalışmalara da devam edeceklerine vurgu yaptı. Son derece neşeli ve sıcak bir ortamda geçen gecede, dernek başkanları bol bol sohbet etme imkanı buldular.

Virahaber