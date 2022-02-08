TÜRDEF’e Üye Dernek Yönetimlerinden Ziyaret
Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu, DEFAMED ve TÜRKKAPDER başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi. DEFAMED ve TÜRKKAPDER yöneticileri TÜRDEF’in yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği (DEFAMED) Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Ufuk Teker ve Genel Sekreter Avukat Çağlar Coşkunsu ile Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Zafer Akbulut ve Genel Sekreter Kaptan Özgür Doğan Güneş TÜRDEF Yönetimine bir ziyaret gerçekleştirerek, hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Toplantıda; denizcilik sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler, özelikle gemi insanlarının hakları ile ilgili konular masaya yatırıldı.
TÜRDEF yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan kurucu dernek yöneticileri ile Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Arif Bostan yönetimindeki TÜRDEF yönetim kurulu üyeleri birlikte ortak çalışmalar yapmak konusunda fikir birliğine vardılar.
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Etiketler : TÜRDEF, ziyaret, TÜRKKAPDER, DEFAMED
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