TÜRDEF’TEN ŞEHİR HATLARI GENEL MÜDÜRÜ’NE ZİYARET

Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Arif Bostan başkanlığındaki heyette; TÜRDEF Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Arslan, Yönetim Kurulu Sayman Yardımcısı Murat Şahin, Genel Sekreter Nuri Koray Kurun, Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Olcay ve Yönetim Kurulu Üyesi Garip Erdoğan yer aldı. Ziyarete Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut da katıldı.

İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ve ekibi tarafından ağırlanan TÜRDEF yönetiminin öncelikli gündeminde Kartal İstimbotu ve İsmail Hakkı Durusu’nun mezarı vardı. İsmail Hakkı Durusu’nun adının verildiği geminin bakım- onarım ve restorasyonunun yapıldığını belirten Sinem Dedetaş önümüzdeki senenin başlarında vapurun denizle buluşacağının müjdesini verdi. Aynı dönemde mezar için de ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Dedetaş Kartal İstimbotu’nun sergileneceği yer konusunun Başkan Ekrem İmamoğlu’nun önünde olduğunu vurguladı. TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Arif Bostan tarafından hem TÜRDEF, hem de üye dernekler için belediyeden yer talebinde de bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’a hem TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Arif Bostan, hem de Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut tarafından hediye takdim edildi.