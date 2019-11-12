Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni toplantısı yapıldı

Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Başkanı ve İMEAK DTO Başkan Yardımcısı Recep Düzgit, İMEAK DTO Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda, Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği uygulamaları, Türk Boğazları geçiş istatistikleri değerlendirildi, sektör sorunları görüşüldü. Toplantıların, 6 ayda bir tekrarlanması kararlaştırıldı.

Vira Haber