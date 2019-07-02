Türk denizciler GEMİMO'nun kokteylinde buluştu

TMMOB GMO ve TMMOB GEMİMO ev sahipliğinde düzenlenen kokteyle, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, TÜRDEF Başkanı Erkan Dereli, Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkan Yardımcısı Cengiz Karabüber, İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Genel Sekreteri Ayşe Aslıbaşak, Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şube Başkanı Şengül Özpağda, İBB Başkan Danışmanı Bülent Akköse, Sivil Toplum Kuruluşları Tuzla Platformu temsilcileri, TMMOB GMO-GEMİMO üyeleri ve aileleri katıldı..

GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz Aşkın yapmış olduğu konuşmada ‘Türk Denizciliğinin hak ettiği yerde olmadığını, denizciliğimizin gelişmesi için meslek odalarımızın tek vücut olarak çalışması gerektiğini belirterek etkinliğe katılan misafirlere teşekkür etti.

GMO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener’ sözüne atıfta bulunarak meslek odalarının birlikte çalışarak denizciliğimizi hak ettiği yere taşıyacağını ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen ve canlı müzikte eğlenen konuklar, iki meslek odasının ortaklaşa düzenlediği bu etkinlikten duydukları memnuniyetleri dile getirdiler.

Vira Haber