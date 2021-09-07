Türk gemi adamları, İngiltere bayraklı gemilerde çalışabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türk gemi adamlarının İngiltere bayraklı gemilerde çalışabilmesi için anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Benzer bir anlaşma daha önce Danimarka, Norveç ve Hong Kong ile imzalanmıştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Denizcilerimize ve denizcilik eğitimi alan gençlerimize güzel bir haberimiz var. İmzaladığımız anlaşmayla, dünya denizlerinde daha fazla iş imkânı bulmanız için yeterliliklerinizin tanındığı ülkeler arasına Birleşik Krallık’ı da ekledik. Tüm gemi insanlarımıza hayırlı olsun."

Denizcilerimize ve denizcilik eğitimi alan gençlerimize güzel bir haberimiz var.



İmzaladığımız anlaşmayla, dünya denizlerinde daha fazla iş imkânı bulmanız için yeterliliklerinizin tanındığı ülkeler arasına Birleşik Krallık’ı da ekledik.



Tüm gemi insanlarımıza hayırlı olsun.⚓️ pic.twitter.com/ZD9YLVZmmu — T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) September 7, 2021

Vira Haber