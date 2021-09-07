DP World Yarımca’dan Rekor

İhracatta ve toplam dış ticaretteki hızlı artışla birlikte Türkiye limanlarına gelen gemilerin hem büyüklüğü, hem de yük miktarı artıyor. Türkiye’nin en büyük liman işletmelerinden biri olan DP World Yarımca da hafta içinde limanlarda az görülebilecek bir başarıya imza attı. 400 metre uzunluğunda ve 19.462 TEU’luk yük taşıma kapasitesine sahip MSC INGY gemisinde rekor sayılabilecek düzeyde konteyner elleçlendi. Bu rakamla DP World Yarımca yıl içindeki gemi başına yaptığı hareketin tam 50 katına imza atmış oldu. Taşıdığı yükler ağırlıklı olarak Çin ve Güney Kore limanları Ningbo, Shangai ve Busan’dan geliyor.

SAATTE 140 HAREKET

DP World Yarmica terminalinin son yıllardaki önemli yatırımların ardından artan kapasitesi sayesinde rekor, 4 vincin saatte vinç başına 35 hareket hızında 140 hareketi tamamlamasıyla mümkün oldu. Türkiye’nin teknolojiye ve yeni nesil liman ekipmanlarına en fazla yatırım yapan konteyner terminali olan DP World Yarımca, bir konteyner hareketini tam 63 saatte gerçekleştirdi. Limandaki bu hızlı operasyonun, teknolojiye ve yeni nesil liman vinçlerine yapılan yatırımla sağlandığını belirten Kris Adams; “Bizim son iki yılda limanda kullanıma sunduğumuz karadan denize ve denizden karaya yükleme ve boşaltma yapan vinçlerimiz sayesinde bu kadar büyük bir operasyonu bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleştirebildik. Aynı zamanda yazılım ve nesnelerin interneti yatırımlarımızla da otomasyon açısından en nitelikli liman operasyonuna sahibiz. Bu yatırımlarımız sayesinde Türkiye limanlarında az görülen bir rekora imza attık. Bu başarıda tüm çalışanlarımızın büyük bir emeği var” dedi.

Vira Haber