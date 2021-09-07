Yurt dışındaki büyük projelerin çelik tedarikinde Tosyalı imzası

Çelik üreticisi Tosyalı Holding şirketlerinden Tosçelik Spiral Boru, Ukrayna’dan Fas’a, İtalya’dan Senegal’e kadar uzanan birçok büyük uluslararası projeyle 2021’de de yurt dışı pazarlarda öne çıkıyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Tosyalı Holding, 3 kıtada sayıları 30’u bulan tesis ve 19 şirketiyle dünya demir çelik sektöründe başarılı işlere imza atmayı sürdürüyor.

Tosyalı Holding’in önde gelen şirketlerinden Tosçelik Spiral Boru, 2021’de dâhil olduğu birçok uluslararası büyük proje ile yurt dışındaki projelerde öne çıkıyor.

Tosçelik Spiral Boru, bu yıl Ukrayna’dan Fas’a, İtalya’dan Senegal’e kadar uzanan 5 farklı uluslararası projenin boru tedarikçisi olarak birçok dünya devi şirketin güvenilir iş ortağı oldu.

Tosçelik Spiral Boru’nun bu yıl aldığı önemli işlerden birisi Ukrayna Kremenchuk Dinyeper Köprüsü. Dinyeper nehrinin Poltova bölgesindeki Kremenchuk şehrinin doğu ve batı yakalarını birbirine bağlayacak olan 2 kilometre uzunluğunda 720 metrelik eğik askı köprü ve yaklaşım viyadükleri inşaatı işinde kullanılacak çelik kazık borular, Tosçelik Spiral tarafından temin edilecek.

Ürünler, İskenderun Tosyalı Limanından yüklenerek Dinyeper nehri üzerinde özel gemilerle köprü şantiyesine teslim edilecek. Toplam 7 bin 500 tonluk projenin ilk fazı kapsamındaki teslimatın bu yıl, ikinci fazın teslimatlarının ise 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Batı Afrika’nın taşımacılık üssü Nador Port

Fas’ın Akdeniz kıyısında yer alan ve Kuzey Batı Afrika’nın önemli bir lojistik noktası olan Nador kentinin 2023’e kadar taşımacılık üssü haline çevrilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda Avrupa ve Afrika Kalkınma Bankaları fonlarıyla desteklenen 2,8 milyar avro değerinde Nador West Med Liman Kompleksi projesinde de 40 bin ton çelik kazık borularının tedarikinin bir kısmını da Tosçelik üstlenmiş bulunuyor.

Tosçelik Spiral, birim boyu 50 metreye kadar olan 25 bin ton çelik kazık boruların sevkiyatını İskenderun’daki Tosyalı Limanı’ndan Fas’a gerçekleştirecek.

Senegal’in başkenti Dakar’ın 25 kilometre güneyinde yer alan ve Senegal’i Afrika’nın Batı kıyısında dökme yük için önemli bir merkez haline getirmeyi amaçlayan Bargny-Sendou Limanı Katı Madde Dökme Terminali kazık boruları teminini de Tosçelik Spiral gerçekleştirecek.

Portekiz’in lider deniz inşaat müteahhit firmalarından ETERMAR tarafından gerçekleştirilen projenin ikinci etabında her biri 35 bin DWT kadar olan dört geminin aynı anda yanaşabileceği 360 metrelik bir rıhtım platformu yapılacak.

Proje sonucunda Batı Afrika bölgesinin tamamındaki en büyük dökme yük limanı hizmete açılmış olacak. Proje kapsamında Tosçelik Spiral, 2 bin 500 ton çelik kazık boruları, 23-27 metre uzunluklarda üretip, İskenderun Tosyalı Limanından yükleyerek Dakar limanına teslim edecek.

Tosçelik Spiral İtalya’daki iki önemli projede de yer alıyor

Tosçelik Spiral, Ukrayna, Fas ve Senegal’deki bu projelerin yanı sıra 2021’de İtalya’daki iki büyük projenin de boru tedarikçisi oldu. Şirket, Entre Acque Umbre Toscane) ihalesi için 2 bin ton çelik boru temini gerçekleştirecek.

Ayrıca 'Muson Nehri Vadisinin Sulanması' projesi kapsamındaki çalışmaların yürütülmesi için yaklaşık 10 kilometre çelik boru tedarik edecek.

Vira Haber