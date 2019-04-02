Türk gemisi bu kez Kamboçya’yı aydınlatacak

Afrika'dan Ortadoğu'ya bir çok ülkenin elektrik tedarikini sahibi olduğu gemilerle sağlayan Karadeniz Holding bu kez rotasını Asya'nın en uzak köşelerinden birine; Kamboçya'ya çevirdi. Kamboçya'nın Başbakanı Hun Sen, Phnom Penh kentinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 200 MW’lık bir Türk elektrik gemisinin kiralanmasına yönelik müzakereleri tamamladıklarını açıkladı.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Kamboçya’nın Phnom Penh’te elektrik taleplerini karşılamak üzere 200 MW’lık bir Türk enerji gemisinin kiralanmasına yönelik müzakerelerde başarılı olduğunu belirtti.

Başbakan Sen, üç yıllık elektrik tedariki için Türkiye’yle anlaşmaya vardığını belirterek “Phnom Penh'in ihtiyaçlarını karşılayacak güç gemisinin kiralanması konusunda görüşmeler başarılı oldu. Enerji gemisini en az üç yıl kullanacağız ”açıklamasını yaptı.

Enerji Holding'in sahibi ve işletmecisi Karadeniz Holding iştiraki Karpowership ile anlaşmayı kolaylaştırdığı için Türkiye Büyükelçisi Ayda Unlu'ya teşekkürlerini iletti. Bu anlaşma, Kamboçya Elektrik Kurumu (EAC) altındaki Electricite Du Cambodge (EDC) genel müdürü Keo Rattanak'ın müzakereler için Türkiye'ye gelmesinden sonra oldu.

Anlaşma için Kamboçya Elektrik Kurumu (EAC) CEO'su Keo Rattanak, Türkiye'ye gelmişti.

JAPON DEVİYLE ANLAŞMA İMZALADI

Geçtiğimiz günlerde de Karadeniz Holding şirketlerinden Karpowership, Japon armatörlük şirketi MOL ile ortak şirket kurdu. Ortaklık ile dünyada bir ilke de imza atılacak, Mozambik'teki yüzen enerji gemisi İrem Sultan, elektriği gazdan üretecek.

Dünyanın en büyük enerji gemisi filosuna sahip Karadeniz Holding, Lübnan, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone gibi ülkelerdeki gemileriyle elektrik üretiyor. Filosunda 15'e yakın elektrik üreten şirketin kurulu gücü ise yaklaşık 3 bin MW.

Vira Haber