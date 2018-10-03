Türk Loydu'nda yeni kan

Türk Loydu Yönetim Kurulu, denizcilik sektörünün deneyimli yöneticilerinden Lütfü Savaşkan’ı Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.’ya 29.09.2018 tarihi itibariyle Genel Müdür olarak atadı. Denizcilik sektörünün çeşitli kademelerinde 32 yıllık deneyime sahip ve bu süre içerisinde farklı pozisyonlarda yöneticilik yapmış olan Lütfü Savaşkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği’nden 1986 yılında mezun olup, 1987 yılında Viyana Teknik Üniversitesi’nde okudu ve daha sonra Sabancı Üniversitesi’nde Yöneticiler için İş İdaresi alanında yüksek lisans yaptı.

Germanischer Lloyd’da 10 yıl hizmet verdikten sonra, Marmara Tersanesi, Transal Denizcilik, Dearsan Tersanesi, Dearsan Savunma ve Altınbaş Grubunda Yönetim Kurulu Üyelikleri, Genel Müdürlük ve İcra Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulundu. Bilgi birikimi ve deneyimi ile Türk Loydu’nun gerek IACS üyelik çalışmalarında gerek AB tanınırlık süreçlerinde önemli bir fark yaratacak olan Lütfü Savaşkan, 3 Ekim tarihinde kurum personeli ile yapılan tanışma toplantısında 2019’un zorlu ama bir o kadar da önemli bir yıl olacağını belirterek hep birlikte çalışarak Türk Loydu’nun hak ettiği zirvelere ulaşacağından emin olduklarını söyledi.

Türk Loydu Hakkında

Türk Loydu; 1962 yılında TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulmuş, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Deniz Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Armatörler Birliği, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği gibi birçok paydaşa sahip klaslama, muayene ve belgelendirme hizmetlerini sağlayan bir “Klaslama ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu”dur.

Türkiye’nin önemli sektörel kuruluşlarının bir araya gelerek, ülkemizin öz kaynaklarıyla oluşturduğu Türk Loydu; o günden bu yana sürekli hizmet alanlarını genişleterek, deniz ve kara endüstrisindeki gelişmelere öncülük etmiş ve sektörü sürekli bilgilendirerek gelişimini sürdürmüştür.

Bugün gelinen noktada hizmetlerini uluslararası tanınırlığı olan akreditasyonlar ve yetkiler çerçevesinde sürdürmekte, çeşitli alanlarda yetkin teknik kadrosu ile geniş bir yelpazede gemi klaslama, yönetim sistemleri, ürün ve personel belgelendirme, muayene, onaylanmış kuruluş, üçüncü taraf kontrolörlük ve gözetim hizmetleri vermektedir.

Vira Haber