Türk P&I ‘Önce insan hayatı’ diyor

Türk P&I Sigorta, Su Araçları Sorumluluk Sigortası alanında uluslararası standartlarda hizmet veren ve yaklaşık 2.500 sigortalı deniz aracını portföyünde bulunduruyor. Türk P&I Sigorta olarak çeşitli projelerle bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor. 2018 yılında “Önce insan hayatı” diyerek yatçılara yönelik yapılan videolarla yola çıkan Türk P&I Sigorta, kaza gerçekleşmeden önlemler alınması yönünde yürüttüğü toplumsal çalışmalar ve bilinçlendirme projeleri ile hayati önlemlere dikkat çekiyor.

Bu yıl ise daha yaratıcı bir projeyle şehir içi deniz ulaşımında deniz araçlarını kullanan yolcuların seyahatini emniyetli bir şekilde gerçekleştirebilmesi için dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bir film hazırla. Seyahat halinde iken gösterilecek film seyahat eden yolcuların, seyahat sırasında karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı hazırlıklı ve bilinçli olmalarını sağlayacak.

Günlük yaşantısında vapur, motor gibi deniz ulaşımını sık kullanan kişilerin hem kendi güvenlikleri hem de beraber seyahat ettikleri diğer yolcuların güvenliği için hazırlana filmde; “İniş ve binişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar”, “can yeleklerinin bulunduğu yerler ve kullanım şekli”, “yangın çıktığında” veya “denize insan düştüğünde” ilk yapılması gerekenler gibi konulara yer verildi.

Vira Haber