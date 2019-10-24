Özelleştirmeye devam! İşte satılacak şirketler

2002’den bu yana 273 kuruluşta hisse senedi veya varlık satış/devir işlemleri yapıldı. Geçen yıl 1.3 milyar dolar özelleştirme gerçekleştirildi. Bu yıl 27 Ağustos’a kadar gerçekleştirilen özelleştirmelerin tutarı ise 51 milyon dolar oldu. Geçen yılki 1.3 milyar dolarlık özelleştirmenin 1.1 milyar doları Hazine’ye aktarıldı.

Santral özelleştirmeleri

Özelleştirmeler kapsamında 18 elektrik dağıtım şirketinin tamamı özel sektöre devredilirken, 2012’den Ağustos 2019’a kadar 10 termik santral ile 89 HES, 1 jeotermal santral ve 1 gaz türbin santrali satıldı. 15 HES’e ilişkin özelleştirme çalışmaları ise sürüyor. Kömür sahalarına ilişkin özelleştirme hazırlık çalışmaları da devam ediyor.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait 15 liman ile TCDD’ye ait limanların özelleştirilmesinden 2.97 milyar dolar gelir elde edilirken, Güllük, Tekirdağ, Gökçeada Kuzu, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, Taşucu limanları da satılacak.

Kaynak: Cumhuriyet

Vira Haber