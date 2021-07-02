Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği’nde Genel Kurul Hazırlığı

31 Temmuz’da gerçekleştirilecek Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği 37.Olağan Genel Kurulu’nda yönetimine talip olan Yeni Değişim Hareketi bir duyuru yayımladı.

Yapılan duyuru şöyle;

“Bizler Türk Uzakyol Gemi Kaptanları olarak 1959 yılında meslek abilerimiz tarafından kurulmuş ve zamanımıza kadar büyük zorluklar ile varlığını devam ettirmiş olan Derneğimizin yönetimine 31 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan 37.Olağan Genel Kurulunda yönetime talibiz.

Derneğimizin kuruluş amaçları kapsamında ve zamanımızın gerekleri doğrultusunda üyelerimiz için daha etkin faaliyetlerde bulunmak üzere YENİ DEĞİŞİM HAREKETİ’ni başlatmış bulunuyoruz.

Bu hareketi başlatmamızın sebebi birilerini suçlayarak bizlere haklılık kazandırmak değil, derneğimiz üyelerinin ihtiyaç duyduğu konularda daha iyisini yapacağımıza inandığımız için bu göreve talip olduk.

Yönetim kurulu Adayları olarak hazırlamış olduğumuz ve genel kurulda açıklayacağımız geleceğe yönelik 15 projemizle Türk Uzakyol Gemi Kaptanlarına ve Türk denizciliğine hizmet edeceğiz.

YENİ DEĞİŞİM HAREKETİ olarak dernek yönetimine talip olurken; mesleki hiyerarşiye, tecrübeye, sektörel dağılıma, önem verdik. Geniş katılım oluşturduk. Sektörümüzün tüm katmanlarını bir araya getirdik, onların bilgi ve tecrübelerinden istifade ederek, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları üyelerimizin hak ettikleri imkan ve kabiliyetlere kavuşturulmasını amaç edindik. Bunu başaracağımıza inandığımız için YENİ DEĞİŞİM HAREKETİ’ni başlattık.

Bir kaptanda bulunması gereken “basiret ve dirayet, vizyon ve temsil yetenegi, kararlılık ve hedefe ulaşma nitelik ve kabiliyetlerimizle Derneğimiz ve üyelerimiz için daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz.

Bizlere vereceğiniz destekleriniz ile sizler için neler yapabileceğimizi, farklılığımızı gerçekleştireceğimiz projelerimizde ve icraatlarımızda göreceksiniz.

Bizler hizmete hazırız ve göreve talibiz.

Yönetim Kurulu Adayları :

Kaptan Koray Karagöz

-İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümünden 1997 yılında mezun oldu.

-2020 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesinde Deniz Ulaştırma Yönetimi Dalında Yüksek Lisans yaptı.

-1997-2004 yılında Kimyasal Tanker gemilerinde Zabit ve Uzakyol Kaptanı olarak çalıştı.

-2004 yılından beri Marineline Türkiye firmasının kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdürmektedir.

-Halen Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkan Yardımcısı-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği İkinci Başkanı -İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.

Kaptan Behzat Esinduy

-1966 yılı Yüksek Denizcilik Okulu Güverte bölümü mezunudur

-1966-1981 yılları arasında Gemilerde zabit ve Uzakyol Kaptanı (8 sene) olarak görev yapmıştır.

-1981-1985 yılları arasında Gulfeast Ship Management Honkong şirketinde Operasyon müdürü olarak görev yapmıştır.

-1985-1993 yılları arasında Malta’ da Türk Denizciliğine hizmet etmiştir.

-1993-1999 yılları arasında kendi firması ile hem sahip olduğu 7500 dwt M/V Kapital ve 30 adet Rus nehir tipi gemisinin management’ini yapmıştır.

-1999-2002 yılları arasında Baben Shipping Genel Müdürlüğünü yapmıştır.

-2002-2016 yılları arasında Furtrans firmasının Genel müdürlüğünü yapmıştır.

-2016-2018 yılları arasında Gulf Shipping UAE genel müdürlüğünü yapmıştır.

-2018 yılından itibaren Oğlu Kaptan Erhan Esinduy’un sahibi olduğu Maritime house firmasında birlikte çalışmaktadırlar.

Kaptan Semih Dinçel

-1982 yılında Yüksek Denizcilik Okulu Güverte Bölümünü bitirdi.

-1993 yılına kadar devlet ve özel sektör gemilerinde öncesinde zabit sırasıyla 2.kaptan ve uzak yol kaptanlığı yaptı.

-1993-1997 arasında dönemin en büyük gemi filosunu kontrol eden Margem Gemi Kiralama'da genel müdür olarak görev yaptı.

-1997 den bugüne kendi kurduğu Atlas Gemicilik ve Ticaret şirketi kuru yük gemi kiralama hizmeti vermektedir.

-Deniz Ticaret Odasında 37. Gemi Brokerleri ve navlun komisyoncuları komitesinin başkanlığını yürütmektedir.

-Kurucu üyesi olduğu Gemi Brokerleri Derneğinde de yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Kaptan Mustafa Can

-Yüksek Denizcilik Okulu Güverte Bölümünü 1988 yılında bitirdi.

-2020 yılında Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümünde Yüksek Lisans yaptı

-1988- 1996 yılları arasında Gemilerde Zabitlik ve Uzakyol Kaptanlığı yaptı

-1996-1997 Tekirdağ Martaş Liman Müdürlüğü

-1997-1999 UNO Holding Denizcilik Bölümü. Genel Müdürlüğü yapmıştır

-2005-2010 İTÜ. Den. Fak Senior Lecturer görevinde bulunmuştur

-Halen 1999 yılında kurduğu Transbosphor Denizcilik Kurucu Yönetim kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

-Halen Çankırı Vakfı Başkanlığını sürdürmektedir.

-Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesidir.

Kaptan Yavuz Yılmaz

-İ.T.Ü Denizcilik fak. Güverte bölümünden 1990 yılında mezun oldu

-1990-2004 yılları arasında gemilerde zabitlik ve Uzakyol Kaptanlığı (7 yıl) yapmıştır.

-2004-2005 yılları Medmarine denizcilik İzmit körfezi Kılavuz Kaptan.

-2006-2016 yılları arası İ.D.O da deniz otobüsleri ve feribotlarda kaptanlık

-2017 şubat-2019 temmuz ayları arası Safiport/Derince kılavuz kaptanlık yapmıştır.

-Halen Martaş liman(Tekirdağ) 2020 haziran ayindan beri aktif kılavuz kaptandır.

-36.Dönem Türk Uzakyol Kaptanlar Derneği Yönetim kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

Kaptan Numan Eşiyok

-İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümünden 1997 yılında mezun oldu.

-2020 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesinde Deniz Ulaştırma Yönetimi Dalında Yüksek Lisans yaptı.

-1997-2005 yılında Kimyasal Tanker gemilerinde Zabit ve Uzakyol Kaptanı olarak çalıştı.

-2005 yılından itibaren Ditas Deniz Isletmeciligi Ve Tankerciligi A.S firmasında sırası ile Güverte enspektörü- Terminal Operasyon Müdürü-Gemi Operasyon müdürü görevlerinde bulunmuş olup halen Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Kaptan Tuğsan İŞİAÇIK ÇOLAK

-2004, Yakın Doğu Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu

-2011, İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalı, Deniz Ulaştırma Mühendisliği Programında yüksek lisans yaptı

-İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Programında doktora çalışmasına devam etmektedir.

-İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesinde; İTÜ KKTC Denizcilik Fakültesinde ve International Maritime College of Oman’da meslek dersleri vermiştir

-Halen İTÜ Denizcilik Fakültesi Eğitim Gemisi MTA Sismik-1’in Gemi Kaptanı’dır.

-Türkiye Denizcilik Federasyonu Genel Sekreteri ve Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği mühasip üyesidir.

-International Federation of Ship Masters Association, WISTA ve GEMİMO üyesidir.

Vira Haber