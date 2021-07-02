Sirena Marine Ar-Ge 250 Araştırması’nda Sektöründe İlk Sırada!

Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime’ın bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği Ar-Ge 250, “Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” araştırması sonuçları belli oldu. Araştırmaya göre Türkiye’nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine, 2020 yılı Gemi & Yat sektöründe Ar-Ge’ye en fazla harcama yapan şirketler arasında 9 milyon 371 bin 595 bin TL harcama rakamıyla ilk sırada yer aldı.

Türk işçiliğini dünyaya kanıtlayan Sirena Marine, kazanmış olduğu yenilikçi ürün deneyimi, tasarım ve mühendislik bilgi birikimi ile 500 firma arasında ise 188’inci oldu.

İnovatif düşünme ve araştırma geliştirme yeteneğini 2017 yılında kurulan Ar-Ge Merkezi ile destekleyen Sirena Marine; tekne, otomotiv, raylı sistemler, savunma sanayi ve iş makineleri olmak üzere farklı sektörlere yönelik projeleri yaratarak Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon çalışmalarına katkı sunuyor.

İnovatif tasarımın yanı sıra farklı müşteri taleplerinin ve beklentilerinin karşılanması için geliştirme çalışmalarını sürdürerek sektör içindeki rekabette bir adım daha öne çıktıklarını belirten Sirena Marine Operasyonlar Direktörü Çağın Genç; “Kalitesi ve özgün yönleri ile beğenilen ürünlerimiz, İtalya ve Amerika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Yürüttüğümüz benchmark çalışmaları, katıldığımız global fuarlar ve yaptığımız sektör analizleri ile trendleri yakından takip ediyoruz. Bu trendlere kendi inovatif fikirlerimizi katarak geliştirdiğimiz projeler ile sektöre yön veren bir firma olarak yolumuzda hızla ilerliyoruz”.

Vira Haber