Türkerler Alaşehir JES’e Hibrit GES Kurulacak

Türkerler Jeotermal Enerji, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde işletmekte olduğu toplam 48 MW’lık jeotermal enerji santrallerinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere santral sahasına güneş enerjisi santrali kuracak.

Türkerler Jeotermal Enerji Arama ve Üretim A.Ş. tarafından Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Çağlayan Mahallesi Yörükler mevkisinde işletilmekte olan Türkerler Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali (24 MWe) ve Türkerler Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali-2 (24 MWe) üretim lisansı alanı içerisinde 9 MWp (JES 1:4,6 MWp, JES 2:4,4 MWp) kapasiteli Türkerler Alaşehir JES 1 ve JES 2 Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santrali Projesi” planlanıyor.

Mevcut jeotermal enerji santralinin öztüketim ihtiyacının iç ihtiyaç barası üzerinden bağlantı ile karşılanması amaçlanan projenin 7,2 milyon dolar olması hesaplanıyor.Proje kapsamında tarla niteliğindeki mevcut lisans alanı içerisinde yaklaşık 9 hektarlık alanda sadece güneş enerjisi santralinin (yardımcı kaynak) kurulması hedefleniyor. Bu kapsamda mevcut santral alanının güney batısında yer alan Alhan Mahallesi, Muratlar Kırı ve Çatal Yol mevkisinde, her biri 400 Wp gücünde toplam 22.500 adet güneş paneli yerleştirilecek.

Vira Haber