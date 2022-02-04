Türkiye Denizcilik Federasyonu’ndan Basın Açıklaması

Son günlerde gemi insanlarının vefatı ile sonuçlanan gemilerde yaşanan kazaların ardından, “Denizcilerin yaşam standartlarının artırılması ve emniyetli çalışma alanlarına kavuşturulması” için Türkiye Denizcilik Federasyonu tarafından bir basın açıklaması yapıldı. TÜRDEF uluslararası kuruluşlara da konuyla ilgili bir yazı gönderdi.

Türkiye Denizcilik Federasyonu tarafından “Denizcilerin yaşam standartlarının artırılması ve emniyetli çalışma alanlarına kavuşturulması” için yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu olarak başta IMO olmak üzere IFSMA, ICS, ITF ve imzaladığımız Neptune Declaration kapsamında Global Maritime Forum gibi kurum ve organizasyonlara aşağıdaki yazı ile başvuru yapılmış olup, denizcilerin yaşam standartlarının artırılması ve emniyetli çalışma alanlarına kavuşturulması için talepte bulunulmuştur. Ayrıca draft okumaları sırasında yaşanılan üzücü olayların önüne geçmek adına tarafımızca drone teknolojisinin gemilerde standart hale getirilmesinin de talep edildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz”.

Vira Haber