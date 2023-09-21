Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi İçin Geri Sayım Başladı

Kongre, ‘Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye’ temasıyla 2 Ekim tarihinde başlayacak.

Finans sektörünün en kapsayıcı meslek örgütü Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) düzenlediği 7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7. Dünya Yatırımcı Haftası için geri sayım başladı. Bu yıl yedincisi yapılacak olan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin teması, Cumhuriyetin 100. yılı olması nedeniyle ‘Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında Güçlü Sermaye Piyasaları, Güçlü Türkiye’ olarak belirlendi. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası, dünya ve Türkiye gündeminde yer alan konuları, finans sektörünün önde gelen liderleri, ünlü akademisyen ve uzmanlarla ele alınacak kapsamlı etkinliklerle gerçekleştirilecek. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun desteklediği, 7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7. Dünya Yatırımcı Haftası panelleri 2-6 Ekim 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak sanal platform üzerinden izlenebilecek.

“Sağlıklı Yatırım Bilgiye Dayalı ve Uzun Vadeli Bakış Açısı İle Mümkün”

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, Türkiye sermaye piyasalarında gerek arz, gerek talep tarafında son yıllarda katlanarak artan ilgiyle tarihi rekorların kırıldığı bir dönemin yaşandığını hatırlattı. Öztop, “Geldiğimiz noktada pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 350 binleri aşarak rekor seviyelere çıktı. Özellikle pandemi ve sonrasında sermaye piyasalarına olan yatırımcı ilgisinin katlanarak büyümesi ve yeni yatırımcılar içerisinde gençlerin ve kadınların yoğunlukta olmasını sektörümüzün ve ülkemizin geleceği açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Sermaye piyasası araçlarının getiri sunduğu gibi yüksek riskler de içerdiğini hatırlatan Öztop, sağlıklı bir yatırımın bilgiye dayalı ve uzun vadeli bir bakış açısı ile mümkün olduğuna dikkat çekti. Öztop, “Gerek küresel piyasalar gerek ülkemiz sermaye piyasalarında oluşan deneyim; sermaye piyasalarında yatırımın bilinçli bir biçimde ve uzun vadeli yapıldığında fayda sağladığını gösteriyor. Yatırımcılarımıza tekrar hatırlatmak isterim ki, yatırım yapacağınız ürünleri iyi tanıyın, vade ve risk profilinizi doğru belirleyin, yatırımlarınızı çeşitlendirin, finansal bilgi ve açıklamaları doğru kaynaklardan öğrenin, sosyal medyadan veya çevrenizden duyduklarınızı gerçek bilgi olarak kabul etmeyin. Yatırım kararlarınızı doğru bilgiye dayalı verin ve sermaye piyasası okuryazarlığınızı artırın. Yeterince bilgi ve deneyimi olmayan yatırımcılarımızın ise portföy yönetim şirketleri tarafından profesyonelce yönetilen araçlarla sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaları daha sağlıklı olacaktır” diye konuştu.

“Birbirinden Değerli Katılımcılarla 19 Panel Yapacağız”

Finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesinin önemine dikkat çeken Öztop, “TSPB olarak son yıllarda artan yatırımcı ilgisinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi ve yatırım ortamımızın etkinliğini artırmaya yönelik faaliyetlerimizi daha da güçlendirerek aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz” dedi. Öztop, önceki yıllarda ayrı tarihlerde gerçekleştirdikleri yatırımcıların bilgilendirilmesini odak alan Dünya Yatırımcı Haftası ve Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ni bu yıl sinerjiyi artırmak amacıyla, 2-6 Ekim 2023 tarihleri arasında bir arada gerçekleştireceklerini söyledi. Öztop, “Sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarının yanı sıra tüm ekonomi paydaşları açısından geleceğe dair önemli ufukların ortaya konduğu Türkiye Sermaye Piyasaları Kongremizde; “Ekonomi-Finans”, “Sürdürülebilirlik-Kentsel Dönüşüm” ve “Dijitalleşme” ana başlıkları altında dünya ve Türkiye gündeminde yer alan konuları, “geçmişin deneyimi ile geleceğin tasarımı” anlayışıyla ele alacağız. Kongremizi takiben gerçekleştireceğimiz yedinci Dünya Yatırımcı Haftası’nda başta yatırımcılarımız ve gençler olmak üzere reel sektör şirketleri, girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik dikkat çeken paneller gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında birbirinden değerli katılımcılarla 19 panel yapılacağı bilgisini paylaşan Öztop, “Türkiye’de alanında öne çıkan akademisyenler, uzmanlar çok yönlü bilgi, fikir ve deneyimlerini paylaşacak. Çevrim içi olarak gerçekleştireceğimiz bu paneller, kayıt olan herkese açık olacak. Başta yatırımcılarımız ve gençlerimiz olmak üzere herkesi kayıt yaptırmaya ve panelleri takip etmeye davet ediyorum” dedi.

Dünya ve Türkiye Gündeminde Yer Alan Konular Ele Alınacak

Kongre kapsamında ele alınacak konulardan bazılar; “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Geçmişten Geleceğe Sermaye Piyasaları”, “İstanbul Finans Merkezi’nin Bölgesel Liderlik Yolculuğu”, “Düşük Karbon Ekonomisine Geçişte Türkiye’nin Yol Haritası ve Sermaye Piyasaları Yoluyla İklim Finansmanı”, “Sermaye Piyasalarımızda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kurumsal Düzeyde İzlenmesi Gereken Stratejiler ve Politikalar”, “Deprem Ertesi Yeniden Yapılanmada Kentsel Dayanıklılık: Etki İçin Geliştirme ve Sermaye Piyasaları Aracılığıyla Finansman”, “Dijitalleşme Finans Piyasalarında Ne Gibi Risk ve Fırsatlar Getiriyor?”. Panellerde, alanında uzman konuşmacılar geniş bir bakış açısıyla bilgi, fikir ve deneyimlerini paylaşacak.

7. Dünya Yatırımcı Haftası 5-6 Ekim Tarihlerinde Kutlanacak

Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla desteklenen ve aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 87 ülkede kutlanan Dünya Yatırımcı Haftası her yıl ekim ayında çeşitli etkinliklerle gerçekleşiyor. Bu yıl yedinci kez kutlanacak olan Dünya Yatırımcı Haftası, 5-6 Ekim 2023 tarihleri arasında kutlanacak. Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğinde bireysel yatırımcılara yönelik çevrim içi gerçekleştirilecek panellerde 40’a yakın uzman konuşmacı yer alacak. Panellerde; “Hisse Alım Satımında İdeal Zamanı Uzmanına Sor”, “Yatırım Yaparken Doğru Bilinen Yanlışları Uzmanına Sor”, “Yatırım Fonları ve BES ile Yatırımı Uzmanına Sor”, “Halka Arzda Doğru Yatırım Tercihini Uzmanına Sor” gibi başlıklarda konular, yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla önde gelen uzmanlar tarafından ele alınacak.

Kongreye ve Dünya Yatırımcı Haftası Etkinliklerine Katılım Ücretsiz

Kongre ve Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında çevrim içi düzenlenecek paneller tüm katılımcılara açık olup, kayıtlar www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr ve www.dunyayatirimcihaftasi.org.tr web siteleri üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabilecek. Kongreyle ilgili detaylı bilgilere www.sermayepiyasalarikongresi.org.tr adresinden, Dünya Yatırımcı Haftası için detaylı bilgiye ise www.dunyayatirimcihaftasi.org.tr adresinden ulaşılabilecek.

Vira Haber