Türkiye’de 2020’de Güneş Enerjisi Üretimi Yüzde 17 Arttı

Türkiye’de güneş enerjisi santrallerinden üretilen elektrik miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 17 oranında arttı.

TEİAŞ verilerine göre, Türkiye’de kurulu olan güneş enerjisi santralleri 2020 yılında toplam 11.249 GWh elektrik üretti. Bu ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 17 oranında artış anlamına geliyor. 2019 yılında güneşten toplam 9.620 GWh elektrik elde edilmişti.

Güneş enerjisi kurulu gücü ise 2020 Aralık ayı itibariyle 409,80 MW’ı lisanslı ve 6.257,61 MW’ı lisanssız olmak üzere toplam 6667 MW oldu.

Vira Haber