U.N Ro-Ro'nun yüzde 57,7'si halka arz edilecek

Şirketin internet sitesindeki taslak izahnamede halka arz fiyat aralığı, tarihi veya halka arz gelirinin ne amaçla kullanılacağı hakkında bilgi yer almadı.

İzahnameye göre 822.8 milyon lira olan çıkarılmış sermayenin 1.05 milyar liraya yükseltilmesiyle artırılacak 225 milyon lira nominal değerli paya ek olarak Trieste Midco Denizcilik'e ait 300 milyon lira nominal değerli pay halka arz edilecek.

Trieste Midco şirketinde Actera, Esas Holding ve Esas Holding'in hissedarları pay sahibi.

Garanti Yatırım ve İş Yatırımın aracılık ettiği halka arza fazla talep gelmesi durumunda yine Trieste Midco'ya ait 80 milyon lira nominal değerli pay da ek satış sunulacak. Ek satış yapılmazsa halka arz oranı yüzde 50,1 olacak.

Actera, Esas Holding ve Esas Holding'in hissedarları 2014 yılında şirketin yüzde 98.8 hissesini ABD'li özel sermaye fonu KKR'dan aldı. Halka arz itibarıyla U.N. Ro-Ro'da Actera'nın yüzde 59,3, Esas Holding'in yüzde 39.5 dolaylı payı bulunuyor. Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin ise şirkette yüzde 1,2 payı var.

U.N. Ro-Ro'nun satış gelirleri 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 49.6 artışla 924.8 milyon liraya, net kârı ise yüzde 78.6 artışla 146.2 milyon liraya yükseldi.

U.N Ro-Ro'nun, merkezi Türkiye'de bulunan, Akdeniz'de kısa mesafeli ro-ro taşımacılığı hizmetleri sunan ve geminin varış noktasından sonra Avrupa içinde demiryolu bağlantılarını organize eden bir ro-ro operatörü olduğu aktarılan izahnamede, şirketin, İtalya, Fransa, Avusturya, Almanya, İsviçre, Slovenya, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Danimarka, Birleşik Krallık, İspanya, Portekiz, İrlanda'dan oluşan Avrupa'daki hedef pazar ile Türkiye arasında tekerlekli yük taşımacılığıyla uğraşan bir taşımacılık şirketi olduğu belirtildi.

Vira Haber