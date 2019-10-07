Üçel Denizcilik, M/Y Voyager’i havuzladı

Liman inşaatı ve tarama çalışmaları, batık çıkarma, proje taşımacılığı hizmetleriyle ön plana çıkan Üçel Denizcilik, bünyesinde bulunan 67 boyunda, 28 metre genişliğinde ve 2,500 ton kaldırma kapasitesine sahip havuzuyla da Tuzla tersaneler bölgesinde tamir, bakım, refit hizmetleri sunuyor.

Bugüne kadar 200’e yakın tekneye havuz ve tersane hizmet sunan Üçel Denizcilik son olarak M/Y Voyager adlı yatı havuzuna aldı.

61 metre boyunda 9 metre genişliğinde olan M/Y Voyager’in bakım ve yenileme hizmetlerinin yanında yapısında da bazı düzenlemelere gidildi. Yatın sancak tarafında bulunan servis botu kaldırılarak yerine yeni küpeşte inşa edildi. Ayrıca yatın ana güverte kıç üstünde bulunan misafir bölgesinde Üçel Denizcilik imalatı olan tik kaplamalı ve led aydınlatmalı merdiven eklenerek göz alıcı bir görüntü elde edildi.

Detaylı bir bakım onarımdan geçen M/Y Voyager; her iki pervane şaft gruplarının yerleşim düzenlerinin ve elemanlarının yenilenmesi, çapa gözünün pozisyonun değiştirilmesi, mürettebat mahallinde yapılan marangoz ve boya işleri, tüm elektrik alt yapısının bakımı ve boya işlemlerinin tamamlanmasıyla bu ay sonunda şık görünümüyle yeniden maviliklere açılacak.

Vira Haber