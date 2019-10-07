PRÜ’den Açık Deniz Stajı Forumu

Piri Reis Üniversitesi tarafından denizcilik fakülteleri ve yüksekokulları öğrencilerinin tamamlaması gereken açık deniz stajı ile ilgili konuların konuşulacağı “Açık Deniz Stajı Forumu” gerçekleştirilecek. Forum kapsamında öğrencilerin açık deniz stajı bulmakta yaşadığı sorunlar ve çözümleri, açık deniz stajında eğitim verimliliğini arttıracak yöntemler ve eğitim gemileri konuları görüşülerek bir sonuç bildirgesi oluşturulacaktır.

Yarın Pîrî Reis Üniversitesi’nin düzenleyeceği Açık Deniz Stajı Forumu’nda açılış konuşmasını Prof. Dr. Oral Erdoğan, Dünyada ve Türkiye’de Açık Deniz Stajı Uygulamaları konuşmasını Prof. Dr. Süleyman Özkaynak, T/S Pîrî Reis Üniversitesinde Açık Deniz Stajı Uygulaması konuşmasını Dr. Öğr. Üyesi Oktay Çetin yapacak.

İki oturumdan oluşacak forumda birinci oturumda Akademik ve İdari Bakış’ın ele alınacak. Moderatörlüğünü Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın yapacağı ilk oturuma BM T.C. Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka, İTÜ Denizcilik Fakültesi’nden Prof. Dr. Özcan Arslan, GEMİMO’dan Feramuz Aşkın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Boran, Eğitim gemisinde staj yapmış öğrenci Zeynep Bilge Canlı, DADDER’den Muzaffer Civelek, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Durmuş Ali Deveci, İstanbul Liman Başkanı Muhammet Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adına Cem Erdem, Piri Reis Üniversitesi Deniz Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Cem Kuzu, PRU Mütevelli Heyet Üyesi Özkan Poyraz, İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt ve PRU Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Yercan konuşmacı olarak katılacaklar.

Sektörel ve Ticari Bakış başlığı adı altında düzenlenecek ikinci oturumun konuşmacıları ise; Crew Management Firması’ndan Özgür Alemdağ , Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Başkanı Muhammer Arslantürk, Deniz Ticaret Odası’ndan Mustafa Can, İnce Denizcilik adına Yaşar Canca, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Uzakyol Kaptanı Behzat Esinduy, Crew Management Firması’ndan Volkan İmamoğlu, Deniz Emniyet Derneği’nden Cahit İstikbal, ARKAS Holding’ten İbrahim Kontaytekin, Kıran Holding adınaTolga Küçükceran, Ranmarine’den Adnan Naiboğlu, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, YASA Holding’den Erbil Özkaya ve T/S PRU Gemisi Kaptanı Ercan Taşkın olacak.

Vira Haber