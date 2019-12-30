Ukrayna Gazprom ile anlaşma sağladı

Hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyon Tahkim Kurallarına (UNCITRAL) uygun olarak ad hoc tahkim mahkemesi tarafından değerlendirilen Ukrayna devletine karşı Gazprom davası ile ilgili anlaşma taslağı onaylanmıştır."

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