Ukrayna Gazprom ile anlaşma sağladı
Ukrayna hükümeti basın servisinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun Rus şirketi Gazprom ile uzlaşma anlaşmasını onayladığı belirtildi.
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Hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyon Tahkim Kurallarına (UNCITRAL) uygun olarak ad hoc tahkim mahkemesi tarafından değerlendirilen Ukrayna devletine karşı Gazprom davası ile ilgili anlaşma taslağı onaylanmıştır."
Vira Haber
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