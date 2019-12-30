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Ukrayna Gazprom ile anlaşma sağladı

Ukrayna Gazprom ile anlaşma sağladı

Ukrayna hükümeti basın servisinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun Rus şirketi Gazprom ile uzlaşma anlaşmasını onayladığı belirtildi.

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Hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyon Tahkim Kurallarına (UNCITRAL) uygun olarak ad hoc tahkim mahkemesi tarafından değerlendirilen Ukrayna devletine karşı Gazprom davası ile ilgili anlaşma taslağı onaylanmıştır."

Vira Haber

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