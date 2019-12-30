Okyanus kaşifi otonom robotlar

Derin okyanus haritalandırılması ve okyanus tabanının keşfi şu anda insan gücüyle ve özel araçlarla yapılıyor. Terradepth isimli girişimin amacı ise geliştirdiği otonom denizaltı robotlarıyla okyanusların derinliklerini keşfederek bu verileri satan bir şirkete dönüşmek.

Seri üretim yapmayacak

Terradepth'in asıl amacı otonom denizaltı araçlarına değil, verilere ulaşmak olarak öne çıkıyor. Kısacası donanım odaklı olarak hareket etmeyen girişim, kendisini daha çok veri şirketi olarak konumlandırıyor. Şirket, okyanus keşfini sağlayan robotların seri üretimini yapmayacak fakat okyanus tabanı verilerini pek çok şirkete satabileceğinin farkında. Terradepth'in topladığı veriler, hem bilim insanları için hem de devletler için önem taşıyor.

Veriler, devletler için de hassas olacak

ABD Deniz Kuvvetleri'de donanma özel kuvvetler birliğinde çalışan iki eski asker olan Joe Wolfel ve Judson Kauffman tarafından kurulan Terradepth'in, askeri açıdan da büyük değeri var. Kısacası bu veriler, devletler için de hassas olacak. Yakın gelecekte denizaltı sayılarının artması, pek çok ülkenin açık okyanuslarda daha çok söz sahibi olması adına okyanus ve deniz tabanı ile ilgili haritaların ilgili devletlerin elinde olması büyük önem taşıyor. Aynı örneği şu aralar oldukça sıcak olan Doğu Akdeniz için de vermemiz mümkün. Bir yandan mavi sularımızda sondaj arama çalışmaları devam ederken, bölgede pek çok ülkenin faaliyetinin arttığı bir yarış söz konusu ve bu bağlamanda deniz tabanının keşfi ülkeler için kritik önem taşıyor.

Filo kurmaya hazırlanıyor

2018 yılında Texas merkezli olarak kurulan Terradepth şirketi, şimdi okyanus tabanından veri toplamak için bir filo kurmaya hazırlanıyor. Okyanus tabanını keşfetmek, haritalandırmak için otonom denizaltı robotlarını kullanacak olan girişimin bu iş için önemli para kaynağına da ihtiyacı var. Bu amaç doğrultusunda 8 milyon dolarlık bir yatırım alan Terradepth, açık denizlerdeki testlerine önümüzdeki yıl yaz aylarında başlamayı hedefliyor. Terradepth'in yatırım turuna liderlik eden şirketi ise, ürettikleri hard-disk'ler ile bildiğimiz Seagate Technology olması dikkat çeken bir diğer nokta.

Vira Haber