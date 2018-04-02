Ukrayna, Rus bayraklı tekneye el koydu

Ukrayna mahkemesi, 25 Mart tarihinde Azak Denizinde ihlalde bulunduğu için gözaltına alınan Rus bayraklı balıkçı teknesine el koydu.

Kırım Özerk Cumhuriyeti Savcı Yardımcısı Aleksandr Udoviçenko yaptığı açıklamada, “El konulan Nord balıkçı teknesi konusunda çalışmaya devam ediyoruz. Mahkeme Kırım Savcılığının talebini kabul ederek tekne hakkında tutuklama kararı aldı.” diye bildirdi.

Ukrayna Sınır Güvenlik Teşkilatı görevlilerinin, 25 Mart tarihinde Azak Denizi’nin Ukrayna sularında Rus bayraklı balıkçı teknesine el koyduğu bildirildi.

Yapılan kontrol sırasında balıkçı teknesinin, işgal edilen Kırım’a giriş çıkış usulünü ihlal ettiği tespit edildi. Ayrıca tüm mürettebatta, Kırım’da verilen sözde Rusya pasaportları bulundu. Tekne Berdyansk limanında tutuluyor.

Bilindiği gibi, geçici olarak Rus işgali altında bulunan yarımadadaki limanlar, Ukrayna Bakanlar Kurulunun 30 Nisan 2014 tarihli talimatı ve Ukrayna Altyapı Bakanlığının 16 Haziran 2014 tarihli kararı uyarınca hizmete kapatılmıştı.

Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinden sonra Ukrayna Devlet Deniz ve Nehir Ulaştırma Müfettişliği, Ukrayna’nın Kırım’da bulunan Kezlev, Kerç, Akyar, Kefe ve Yalta’daki limanları uluslararası trafiğe kapattı. Ardından Ukrayna Bakanlar Kurulu, Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da bulunan Sivastopol, Kezlev (Yevpatoriya), Yalta, Kefe (Feodosiya) ve Kerç limanlarını, yabancı gemilere açık limanlar listesinden çıkardı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, Kırım'ın Rusya tarafından işgalini tanımamasına ilişkin bildiriyi kabul etmesinden sonra, ulaştırma şirketlerinin, işgal edilen yarımadaya uçak veya gemi seferi düzenlemesi yasaklandı. Uluslararası normlar ve Ukrayna mevzuatı gereğince, söz konusu normların ihlal edilmesi durumunda, ulaştırma aracına el koyma ve şirkete uluslararası sefer düzenleme yasağı gibi ciddi yaptırımlar uygulanabilir.

Vira Haber