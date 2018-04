DTO Kocaeli’de seçim heyecanı başladı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi‘nin 1’inci Olağan Genel Kurulu, İzmit Fuariçi Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde başladı.

Kongrede; DTO Kocaeli Şubesi Kurucu Başkanı Vedat Doğusel ve Yavuz Ulugün’ün listeleri yarışıyor. Toplam 210 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede sandıklar saat 17.00’de açılacak. Kongre sonucunda 20 asil, 20 yedek meclis üyesi seçilecek. Seçilen 20 meclis üyesi içinden ise 5 asil ve 5 yedek yönetim kurulu üyesi seçilecek.

Yavuz Ulugün’ün Kocaeli Denizciler Grubu Aday Listesi-(Sarı Liste)

Melodi Gemi Acenteliği ve Turizm İşletmeciliği TİC ve SAN LTD ŞTİ, A. Kınay Vapur Acenteliği ve TİC. AŞ. İzmit Şubesi, Eksposip Gemi Acenteliği Ticaret LTD. ŞTİ, Eksay Denizcilik ve Ticaret AŞ. İzmit Şubesi, Yachtley Gemi Yapım Sanayi ve Ticaret AŞ, CBM Tahmil Tahliye Liman Hizmetleri Nakliye İnşaat Turz. SAN. TİC LTD ŞTİ, Atek Gözetim Ekspertiz Danışmanlık Hizmetleri TİC. LTD. Şİİ, Pelikan Denizcilik Lojistik Dış Ticaret Turizm LTD. ŞTİ, MBT Gemi Hizmetleri Ticaret LTD. ŞTİ, Reba Denizcilik Hizmetleri A.Ş Derince Kocaeli Şubesi, Atlastrans Denizcilik Gemi Acenteliği Gemi İşlet Nav. TAŞ. TİC. LTD. ŞTİ, İlya Gemi Acenteliği TİC. LTD. ŞTİ, Selen Denizcilik ve Ticaret LTD. ŞTİ, Nikomedya Denizcilik Gemi Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ, Birol Özdemir-Leybi Kumanyacılık, Aykut Hakkı Pulat Marmaray Denizcilik Hizmetleri, Ahmet Sadıç-ODG Uluslararası Danışmanlık Gözetim, Eskort Gemi Acentalığı Kumanyacılık ve Tahmil Tahliye San. Tic. LTD. ŞTİ., Serdar Durmaz Durmaz Gemi Acenteliği, Halil İbrahim Türkkölesi-Kocaeli Ticaret Sanayi.

Vedat Doğusel’in listesi (Kırmızı Liste)

Selmarin Gemi İnşaa Gemi Acenteliği Denizcilik İnşaat Turzm SAN. TİC. AŞ, Ak Yatçılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Arkas Denizcilik ve Nakliyat AŞ Körfez Şubesi, AUTOPORT Global Lojistik ve Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. Gölcük ŞB, Bayramoğlu İnşaat Nakliyat Turizm ve Ticaret LTD. ŞTİ, Eryılmaz Denizcilik Sanati Ticaret AŞ, Evyap Deniz İşletmeciliği Lojistik ve İnş. AŞ. Evyapport ŞB., Fener Marin Turizm İnşaat ve Ticaret LTD. ŞTİ, İncolab Uluslararası Gözetme Serv. AŞ., Karamürsel Su Altı Sporları Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, Limaş Liman İşletmeciliği AŞ. Başiskele ŞB, MCCL Lojistik Ticaret LTD. ŞTİ, MSN Gemi Acenteliği AŞ. Gebze Şubesi, Pasifik Gemi ve Yat Acenteliği TİC. AŞ, Rota Liman Hizmetleri AŞ, SS Kocaeli N,Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği, SÖRF Denizcilik Gemi Turizm İnşaat Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ, Yılmaz Sarıaslan-Pars Denizcilik.

