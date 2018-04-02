NEMPORT’ta şoförlerin teslimat sıkıntısı

Aliağa Nemport Limanı'na konteyner taşıyan kamyon şoförleri limanın düzensizlikleri sebebiyle uzun saatler bekletilmelerine tepki göstermek ve soruna çözüm bulunması için, liman giriş çıkışları kapatarak eylem yaptı. Yaklaşık 4 aydır Nemport’un kapasite üzerinde mal giriş çıkışı yaptığını bu sebeple teslimat işlemlerinde uzun saatler beklemek zorunda kaldıklarını ifade eden kamyon şoförleri “Konteyner teslimatında 10 saate yakın beklediğimiz günler oluyor.

Daha önce bu limanda 100 konteyner yüklenirken bugün 1000 konteyner yükleniyor. Limanın istif ve park alanları yetersiz… Mola verip çay ve yemek ihtiyaçlarımızı giderecek hiçbir yer yok. 4 aydır limana giriş yapmak için yol boyu araçlarımızı park ederek bekliyoruz. Her sabah yaşanan park sıkıntısı yüzünden yolu açmak için Aliağa jandarma geliyor. Ancak liman yetkililerinden herhangi biriyle görüşebilmiş değiliz" dedi.

Kaynak: Aliağaekspres

Vira Haber