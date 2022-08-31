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Ukrayna'dan Bir Gemi Daha Hareket Etti

Ukrayna'dan Bir Gemi Daha Hareket Etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü bir geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar sürüyor. Bu sabah itibarıyla 1 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti, Ukrayna'ya gidecek 9 geminin de denetlemesi yapılacak." ifadelerine yer verildi.

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