Ukrayna'dan Bir Gemi Daha Hareket Etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü bir geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Paylaşımda, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar sürüyor. Bu sabah itibarıyla 1 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti, Ukrayna'ya gidecek 9 geminin de denetlemesi yapılacak." ifadelerine yer verildi.
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