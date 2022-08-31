Ukrayna'dan Bir Gemi Daha Hareket Etti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar sürüyor. Bu sabah itibarıyla 1 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti, Ukrayna'ya gidecek 9 geminin de denetlemesi yapılacak." ifadelerine yer verildi.