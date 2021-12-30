ULAQ SİDA Avrupa’ya İhraç Edilmeye Hazırlanıyor

Naval News’in Ares Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı ile röportajından şirketin iki Avrupalı müşteriyle ileri düzeyde ihracat görüşmelerinde olduğunu öğrenildi.

Yakın zamanda online olarak gerçekleştirilen NATO İnsansız Deniz Sistemleri Girişimi’nin (MUS) 8. Yönlendirme Kurulu toplantısına katılan Ares Tersanesi ve Meteksan, ULAQ S/İDA (Silahlı/ İnsansız Deniz Aracı)’nın yeni bir varyantını tanıttı. Yeni varyant “Üs/Liman Savunma Botu” olarak adlandırıldı.

ULAQ S/İDA( Silahlı/ İnsansız Deniz Aracı)’nın “Üs/Liman Savunma Botu” varyantında:

Füze fırlatıcısı, Best Grup tarafından inşa edilen KORALP adlı 12,7 mm stabilize uzaktan silah sistemi (UKSS) ile değiştirildi. Bu sayede ULAQ Best Grup’un 12,7 mm UKSS ile donatılan ilk deniz platformu olmuştur.

Mevcutta kullanılan elektro-optik (EO) sensörler Aselsan’ın DENİZGÖZU EO sistemi ile değiştirilerek ULAQ’ın yerliliği arttırıldı.

Naval News’in Ares Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Pehlivanlı ile yaptıkları röportajda Pehlivanlı: “KORALP 12.7 mm UKSS ile tüm deniz testleri tatmin edici bir şekilde tamamlandı. Bu aşamadan sonra, Ocak 2022’de atış testlerinin yapılması planlanıyor.” açıklamasında bulundu.



Naval News röportajla ilgili yaptığı haberde “Pehlivanlı, su üstü harbinin temel gereksinimlerini karşılaması, lazer atamasız kullanılması, mülteci ve kaçak kaçakçılığın önlenmesinde oynadığı caydırıcı rol gibi yeteneklere de bu silahla donatılmış bir Su Üstü İnsansız Deniz Aracının görev yaptığı kuvvete sağlayacağı önemli faydalar olarak değindi.” ifadelerine yer verdi.

Pehlivanlı’nın Naval News’in ULAQ’a yabancı ülkelerden gelebilecek ilgiyle ilgili sorusu üzerine “ULAQ için Avrupa son kullanıcı ülke adaylarının olduğunu belirtmekten memnuniyet duyuyorum. İki ülke ile tamamlanmak üzere olan nihai müzakereler yakında sonuçlanacak. Anlaşmalarımızın 2022’nin ilk aylarında açıklanacağını düşünüyorum.” ifadeleriyle açıkladı.

ULAQ S/İDA

Ares Tersanesi ve Meteksan tarafından tasarlanıp geliştirilen ULAQ S/İDA( Silahlı/ İnsansız Deniz Aracı) Türk firmaları tarafından geliştirilmiş olan ilk insansız deniz platformudur. ULAQ S/İDA ‘nın ardından ASELSAN ve Sefine tersanesi ortak olarak ALBATROS S İDA’sını tamamlayarak Mavi Vatan’a indirmişti. Onların ardından ise DEARSAN tersanesi geliştirdiği İDA’yı Mavi Vatan’a indirmeye hazırlanıyor.