Globalden Hızlı Büyüyen Limancı, 2022'den Umutlu

2021'de 51 milyon tonu aşan elleçlemeye imza atan Türk limancılık sektörü, yüzde 5 büyüme ile global ortalamayı aşacak. Sektör, 2022'de de 540 milyon tonun üzerinde yük eleçlemeyi hedefliyor.

Küresel ticaretin yüzde 90’ına yakınını oluşturan denizyolu taşımacılığı, ülkelerin dış ticaretinde önemli bir rol oynuyor. Hemen hemen tüm sektörleri olumlu ya da olumsuz etkileyen COVID-19 lojistik sektörünü de derinden etkilerken tedarik zincirinde de büyük çapta kırılmalara yol açtı. Bu dönemde üç tarafı denizlerle çevrili olmasıyla birlikte dünya taşıma koridorlarında yer almasına ilave olarak jeopolitik ve jeostratejik avantajı ile öne çıkan Türk limanları, 2021 yılını küresel büyüme rakamının üstünde, yüzde 5 büyüme ile kapatmaya hazırlanıyor. Küreselde ise sektörün bu yıl yüzde 4.3 büyümesi bekleniyor.

2022’DE YÜK MİKTARI 540 MİLYON TONU AŞACAK

Küresel ekonomik gelişmeler, dünya taşımacılık talebini arttırdığının altını çizen Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Aydın Erdemir, “Dünya ticareti büyüyor, rekabet artıyor ve bu rekabete dayalı olarak küresel ticaret savaşları ortaya çıkıyor. Türkiye’nin de konumu itibariyle önemli bir avantajı bulunuyor. 2021 yılı itibarıyla limancılık sektörümüz yeniden genel beklentimiz olan yüzde 5 büyüme hedefine oturmuş olacaktır. 2021 yılı 521 milyon tonun üzerindeki bir elleçleme rakamıyla kapanırken 2022 yılında ise yine yüzde 5 artış ile 540 milyon tonun üzerinde bir yük miktarı bekliyoruz. Ayrıca ihracatta rekorlar kıran Türkiye’nin de elleçlenen yük tonajının artması ile birlikte limanlarında kapasite ihtiyacı da artış gösteriyor. Bugünden 2050 yılının limancılık hedeflerine ve liman yatırımlarına hazırlanmamız gerekiyor. 2050 yılı için hedeflenen 1,2 milyar ton yük hedefinin gerçekleşmesi için mevcut durumda Türkiye’de kurulu olan liman kapasitesinin 2-3 katına çıkması gerekecek. Bu durumda yerli ve yabancı liman yatırımcılarını teşvik etmemiz gerekli. Kısaca Türkiye’nin potansiyeli açısından liman yatırımlarındaki çekiciliğini daha da yukarıya taşımamız lazım” diye konuştu.

KRUVAZİYER YOLCU SAYISINDA REKOR BEKLENİYOR.

Mart 2020’den itibaren kapalı olan kruvaziyer limanlarına 2021 Ekim ayından itibaren gemiler gelmeye başladığını belirten Erdemir, sözlerine şöyle devam etti:

“Kuşadası limanımıza 2021 yılında 22 gemi seferi ile 8 bin 673 kruvaziyer yolcu geldi, 2022 yılında 650 gemiyle 750 bin yolcu bekliyoruz. Kasım 2021 ayında ilk gemisini ağırlayan Galataport’a bile 9 gemi geldi, 2022 yılı için ise hali hazırda 250 gemi rezervasyon yaptırdı. TCDD İzmir limanına bile 2021 yılında 3 bin turist geldi, 2022’de sefer planları açıklanan 49 gemiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Önemli aksilik olmadığı müddetçe gelmiş geçmiş kruvaziyer tarihindeki en yüksek yolcu sayısına 2022 yılında ulaşma imkânımız olabilecek. 2022 yılı sektörümüzün tüm limanları için olumlu görünüyor. Bu iklimi korumak ülke olarak hepimize düşüyor.”

'KAPASİTE YATIRIMLARINA BUGÜNDEN BAŞLANMALI'

Limanların önünün açılması ve gelecekte ihtiyacımız olan liman kapasite yatırımlarına bugünden başlaması için limanlarımızın kullanım sözleşmelerinin ve işlet sürelerinin uzatılması acil olarak bekleyen en önemli konu olduğunu söyleyen Erdemir, “Ülkemizin üretim, ihracat ve rekabet gücünün sürdürülebilirliği için liman yatırımlarının ve yatırım çekiciliğimizin korunması şart. Limanlar aynı zamanda ülkelerin gelişmişlik ve sosyo-ekonomik yapıların ölçümünde de önemli bir kriter” açıklamasını yaptı.