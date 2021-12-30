Carnival Curise’ın Çin Yapımı Yolcu Gemisi Deniz İndirildi

Çin’in yeni inşa edilen ilk kruvaziyer gemisi Carnival China Cruise Shipping, China State Shipbuilding Corporation'ın (CSSC) bir yan kuruluşu olan Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd.'de tarafından törenle denize indirildi. Şanghay'da suya indirilen gemi 2023'te teslim edilmeden önce iç donanım aşamasına geçecek. 2024'te bir kardeş gemi gelecek; sözleşmede dört ek gemi için bir seçenek var. Yeni yapılacak gemiler CSSC'nin Fincantieri ile ortaklaşa çalıştığı Carnival Vista sınıfı platformda yer alıyor.

CARNIVAL CORPORATION, ÇİN PAZARINDA

Carnival Corporation'ın CEO'su Arnold Donald, 1508'in denize indirilişini kutlayan video konuşmasında, "Carnival olarak bizler, Carnival'ın Çin stratejisinin temeli olan CSSC ve ortak girişimimiz CSSC Carnival'ı desteklemeye kararlıyız," dedi.

Donald, "CSSC Karnavalı'nı başarılı ve tam olarak işleyen bir Çin bayraklı kruvaziyer şirketi haline getirmeye kararlıyız" dedi. Carnival'ın azınlık ortağı olduğu CSSC ile Carnival'ın ortak girişim markası için sipariş edilen iki gemiden biri olan gemi Çin pazarına hizmet edecek. Daha şimdiden Costa Atlantica ve Costa Mediterranea'nın mülkiyetini almış durumda bulunuyor.