Yusuf Öztürk: Güçlü Lojistik Performans ile Üretimde ve Ticarette Üs Oluruz

Ülkemizin küresel tedarik merkezi konumunu sağlamlaştırması için istikrarlı bir döviz kuruna, rekabetçi üretim ve ihracat gücüne, yüksek lojistik performansına sahip olması gerektiğine dikkat çeken Yusuf Öztürk, üretilen malın en hızlı ve en düşük maliyetle denizyoluna aktarılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin lojistiği stratejik sektör olarak değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, milli gemi filosunu büyütecek ve limanları sanayi merkezlerine bağlayacak adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Küresel tedarik zincirindeki tıkanıklığın 2021 yılında da yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Öztürk, 2020 yılında yüzde 10 civarında daralan küresel mal ticaretinin, bu yıl yüzde 22, gelecek yıl yüzde 5-6 seviyelerinde büyüyeceğinin tahmin edildiğini aktardı.

Güçlü talebin dünya ticaretini büyütürken; üretim ve taşımacılık alanının bu büyümeyi takip etmekte zorlandığını dile getiren Öztürk, “Yüksek hammadde fiyatları ve yüksek enflasyon, ticaret savaşları, kırılgan ekonomiler, parasal sıkılaştırmalar gibi risklere bağlı olarak lojistik darboğazların 2022 yılında da tedarik zincirindeki aksamalara yol açması bekleniyor. Ticaretin normal akışına dönmesi, tüketim hızının yavaşlamasına bağlı olacak. Denizcilik de bu gelişmelere uyum sağlamaya çalışıyor. Deniz taşımacılığı ve lojistik sektöründe kartların yeniden karıldığı dönem geride kaldı, kartların yeniden basıldığı bir döneme girildi. Çin gibi bazı gelişmiş ülkeler, küresel tedarik sorunlarını çözmek için deniz, hava ve kara lojistik firmalarını tek bir merkezde yeniden organize ederken, dev gemi operatörleri yeni satın almalar ile limandan limana yaptıkları taşımacılığı fabrikadan kapıya kadar uzatıyorlar. Biz de bu gelişmeleri yakından takip edip lojistiğimizi yeniden organize etmek zorundayız” dedi.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği verilerine göre Türk limanlarının 2021 yılını yüzde 5 büyüme ile kapatacağını dile getiren Öztürk, konteynerde yüzde 6,9, dökme yükte yüzde 2,8, Ro-Ro taşımacılığında yüzde 28,8 artış olmasının beklendiğini, İzmir Limanları’nda elleçlenen konteyner yükünün ise 1 milyon 750 bin TEU’yu geçmesinin öngörüldüğünü söyledi. Öztürk, İzmir Körfezi Rehabilitasyon Projesi, Kuzey Ege Çandarlı Limanı gibi önemli yatırımların İzmir’in denizcilikte kaderini değiştireceğini, bölgenin Kuşak ve Yol Projesi’nde önemli bir kavşak haline geleceğini söyledi.

Avrupa’da boşalan rafları en hızlı şekilde dolduracak ülke olarak Türkiye’nin öne çıktığını vurgulayan Öztürk, “Ege Bölgesi olarak ihracatımızın yarısından fazlasını yaptığımız Avrupa Birliği pazarına, Çeşme Ulusoy Limanı-Trieste, Alsancak Limanı-Tarragona seferleri ile doğrudan bağlanıyoruz. Bunun yanı sıra yeni Ro-Ro hatları gündeme gelmelidir. İzmir-Selanik Ropax hattı için çalışmalar devam ediyor. Fransa, Kuzey Afrika gibi ülkelere yeni hatlar oluşturularak Akdeniz ticaret ağımız zenginleştirilmelidir. 25 yıl aradan sonra başlayan Libya-İzmir seferlerinin düzenli şekilde devam etmesi de önem taşıyor” şeklinde konuştu.

KRUVAZİYER TURİZMİNDE BEYAZ SAYFA

Deniz turizmi sektöründe pandemi öncesine ulaşılamasa da geçen yılın geride bırakıldığını belirten Öztürk, izole tatil ihtiyacının 2022 yılında tekne ve marina sektörüne olan ilgiyi devam ettireceğini söyledi.

2022 yılında 45 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedeflendiğini ifade eden Öztürk, sözlerine şöyle son verdi: “Bu hedefin beşte birinin deniz turizminden elde edilmesi öngörülüyor. İki yıldır yapılamayan Ege kıyılarımız ile Yunan adaları arasında feribot seferlerinin bahar aylarından itibaren başlamasını bekliyoruz. Kruvaziyer sektöründe çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda Kuşadası’na 650, Galataport’a 250, İzmir’e 49, Çeşme’ye 39 gemi rezervasyon yaptırmış durumda. Türkiye 2022’de kruvaziyer turizminde beyaz bir sayfa açacaktır”.

Vira Haber